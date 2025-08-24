David Galán indulta a Tramposo de Lagunajandaen Tarifa en su vuelta a los ruedos

Seis años llevaba alejando de los ruedos David Galán; pero decidió reaparecer con motivo de su vigésimo aniversario de alternativa, en un cartel de expectación en el que compartió paseíllo con Pepe Moral y Manuel Escribano, para matar un encierro de Lagunajanda en Tarifa. Además, suponía la vuelta de los toros a la localidad.

Inmejorable resultó la corrida, en la que los tres salieron a hombros. Especialmente emotivo fue la faena al toro de su vuelta a los ruedos, Tramposo de nombre, número 27. Según informa Mundotoro, el animal tuvo un fondo extraordinario, duración, fijeza y nobleza, características por las que se le perdonó la vida tras una obra de Galán, que comenzó por bajo e una faena de intensidad en la que se gustó el malagueño.

Y otras dos orejas cortó al quinto, en una faena basada especialmente al natural, donde mostró reposo y un buen hacer que caló en los tendidos. Tras la estocada, paseó el doble trofeo, entre el entusiasmo de los presentes, en especial su hija, a la que brindó el segundo toro de la tarde.

Abrió el cartel Manuel Escribano, que recibió al primero con una larga en el tercio. El animal no estaba sobrado de fuerzas, y supo administrarlo Manuel, con buenos derechazos. Manoletinas, estocada y oreja. Al igual que al primero, banderilleó al cuarto, y estuvo por encima de su oponente. Gran estocada y dos orejas.

Tampoco se dejó ganar la pelea Pepe Moral: el sevillano toreó en primer lugar al toro más serio de la corrida. Comenzó de rodillas para llevarse al astado a los medios, donde brilló, como es habitual en él, el toreo al natural, con el toro yendo a más. El de Lagunajanda fue premiado con la vuelta al ruedo, y Moral paseó las dos orejas tras un estoconazo. Volvió a destacar con la zurda con el cierraplaza, al que cortó el último trofeo de la tarde, aunque en esta ocasión estuvo menos acertado con el estoque.