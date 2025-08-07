Suscríbete a
ABC Cultural

Los críticos aragoneses lanzan su web como punto de encuentro con aficionados y profesionales

La nueva publicación digital ofrece historia y actualidad de la mano de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón

Huesca, cuelga el 'No hay billetes' al aroma de la albahaca

Página web
Página web ABC
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón ha puesto en marcha la web aitaragon.com, un nuevo medio digital que ofrece una visión global de todo lo que ha significado la Comunidad en la historia del toreo, todo su potencial presente y futuro, ... además de la actualidad del sector de la mano de sus asociados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app