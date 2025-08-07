Los críticos aragoneses lanzan su web como punto de encuentro con aficionados y profesionales

La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón ha puesto en marcha la web aitaragon.com, un nuevo medio digital que ofrece una visión global de todo lo que ha significado la Comunidad en la historia del toreo, todo su potencial presente y futuro, ... además de la actualidad del sector de la mano de sus asociados.

La web «nace con la vocación de ser un punto de encuentro para profesionales, aficionados y curiosos», señala en su carta de bienvenida el presidente de la Asociación, Javier Valero. Todo en un minucioso recorrido a través de la historia y las historias de los principales diestros aragonesas, de sus plazas y sus ferias, las ganaderías, y un apartado especial para los festejos populares.

La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón nació en 1991 con el compromiso de ahondar y trabajar en la promoción y defensa de la cultura taurina, Un compromiso plasmado en los más importantes medios de comunicación a nivel local, regional y nacional. Desde su fundación, la Asociación ha tenido claro su papel en el devenir de la Fiesta y ahí quedan sus premios que son elogio y censura, La Pluma de Oro y la Almohadilla de Plata, cara y cruz, el camino que debe seguirse y del que hay que apartarse.

Con un manejo sencillo e intuitivo, el visitante puede conocer desde todos los empresarios de la Misericordia en sus más de 250 años de historia, a los carteles de las principales plazas aragonesas en el último cuarto de siglo. Publicaciones en facsímil sobre los orígenes del toreo, o revistas históricas, también pueden consultarse en aitaragon.com. Un recorrido que se completa con las noticias más relevantes del mundo del toro en la Comunidad y a nivel nacional.