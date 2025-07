Las consecuencias del tremendo volteretón de Emilio de Justo en Santander: dos fracturas en la región dorsal

Un milagro fue que el pitón no calase en las carnes de Emilio de Justo en la Feria de Santander, donde nació hasta dos veces después de sufrir dos feos percances con ambos toros. No hubo cornada, pero sí dos duras fracturas en la región dorsal izquierda, una en la escápula y otra no desplazada de la cuarta costilla; además de una lesión muscular en región escapular compatible con rotura parcial de fibras musculares. Estas lesiones le impedrián cumplir con sus próximas citas de Huelva y Azpeitia.

Espeluznante fue lo de Cartuchero, que quiso arrancarle la cabeza en Cuatro Caminos. «Qué feo lo cogió cuando se volcó para matar: no fueron solo el volteretón y la dura caída –en la que merodearon los fantasmas de Madrid–, sino los pisotones de las pezuñas. Como para arrancarle la cabeza. Hecho un eccehomo se levantó, con la cara ensangrentada y una herida de siete centímetros en el cuero cabelludo. Un kilo le faltaba para llegar a los seiscientos a Cartuchero, que no hizo honor a su reata: brusco, con las manos por delante, a la defensiva y, para colmo, acostándose... Largos se hicieron los segundos de la tremenda escena a merced de Cartuchero, al que cortó una oreja entre gritos de '¡torero, torero!'». Y el más torero fue», contábamos en la crónica abecedaria.

Otra vez rozó la tragedia cuando el quinto lo arrolló con virulencia en el galleo por chicuelinas. Dos veces nació un torero castigado por los toros.

Por este motivo, el matador de Torrejoncillo no podrá hacer el paseíllo el 31 de julio en Las Colombinas ni tampoco el 2 de agosto en Azpeitia. «El diestro se está sometiendo estos días a sesiones de rehabilitación intensiva con el fisioterapeuta Javier Alfonso, con el objetivo de acelerar su recuperación para debutar el 9 de agosto en Pontevedra», indican en un comunicado.