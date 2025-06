La Comunidad de Madrid entrega los premios de San Isidro 2024 en el «momento más dulce de la Fiesta»

Tras rozar ayer la puerta grande que tan bien conoce, volvía Borja Jiménez pocas horas después a Las Ventas. En esta ocasión para recoger el Trofeo de triunfador de la pasada feria de San Isidro que entrega la Comunidad de Madrid. Salió después con prisa, ya que mañana torea en Ondara, para volver a la Monumental el domingo en la Corrida de la Beneficencia. Aunque a veces parezca que no, Madrid sigue lanzando toreros, porque la cátedra lanzó al sevillano, que empieza a ser un torero predilecto de la afición, como se notó ayer con los buenos jandillas.

Bien lo sabe Jiménez, que agradeció el premio a los aficionados, «que me han puesto en este lugar que ocupo». Debutó en San Isidro en 2024, y «es un honor ser el triunfador de mi primera feria. Aún me quedan dos tardes, así que nos veremos por aquí», terminó diciendo Borja, con su eterna sonrisa en la cara. El trofeo se lo entregó Carlos Novillo, al que Miguel Martín agradeció su involucración en Las Ventas. «Enhorabuena a todos, pero especialmente a Jarocho, que no está anunciado. Ésta siempre será tu plaza», dijo el director del Centro de Asuntos Taurinos.

Desde que se anunciaron los carteles, todos echaron en falta al novillero más destacado. No hubo acuerdo para la confirmación, pero la plaza ahí está, esperando que Jarocho vuelva a poner los tendidos en pie por naturales. «Es un privilegio recoger este premio. Dios quiera que pronto pueda presentarme como matador en esta plaza, y que pueda llevarme el premio al triunfador de San Isidro», agradeció Roberto, que también se acordó de su escuela, El Yiyo, de todas las personas que le acompañaron aquel día, y de la empresa, que le puso en aquel momento, y por seguro que le acartelará en el futuro.

En el apartado ganadero, el premio al mejor toro fue para Dulce, de Victoriano del Río. Un caramelo de extraordinaria condición con el que Borja Jiménez hizo una de las faenas de la temporada venteña. El ganadero de Guadalix reivindicó «a los ganaderos, por ponernos a un nivel impresionante con un gran esfuerzo, y hacer un cambio de criterio en la selección que nos ha llevado a que hoy haya un nivel que crea un interés por el toro que aflora con esas corridas tan importantes de presentación y comportamiento». Aplaudida intervención, que también mencionó en mayoral de Fuente Ymbro, premiado como mejor corrida: «Don Victoriano ha dejado bien claro el esfuerzo de los ganaderos. Es un honor poder recoger un premio de esta categoría».

Antes de descubrir el azulejo de los toros de Ricardo Gallardo, el Consejero de Medio Ambiente de la CAM felicitó a los premiados, augurando que «el año que viene algún premio de estos de va a repetir». Novillo remarcó los récords de audiencia que se ven tarde tras tarde por Telemadrid y demás televisiones autonómicas, así como de asistencia, con grandes entradas cada festejo. «Toda la plaza está esperando la puerta grande de Borja, y también volver a ver a Jarocho. Hablamos de dos toreros que son fruto de Madrid y de ese impulso que hemos querido dar a la tauromaquia», explicó Carlos, en referencia a que Borja salió de la Copa Chenel, mientras que Roberto Martín fue ganador del Circuito de Madrid. «La tauromaquia es la esencia de nuestro país, está en un momento dulce y cada vez se está reivindicando más por los jóvenes», terminó diciendo el consejero.