Chupinazo de San Fermín, en directo: última hora desde el Ayuntamiento de Pamplona hoy

Sigue en directo el chupinazo en Pamplona que marca el inicio de las fiestas de San Fermín, con la última hora desde el Ayuntamiento hoy.

Una vez se lance el chupinazo se inician nueve días de fiesta. Cada día comenzará con un encierro y un buen desayuno para, posteriormente, pasar un día de fiesta por las calles de Pamplona. Por cierto, el pañuelico de color rojo y prenda tan características de estas fiestas no se anuda al cuello hasta el momento en que se lanza el cohete.