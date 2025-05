Chupinazo de San Fermín, en directo: comienzan las fiestas de Pamplona hoy

Sigue en directo el chupinazo, la inauguración de las famosas fiestas de San Fermín 2023, en la capital navarra, Pamplona hoy.

Por la plaza del Ayuntamiento ya cuesta caminar, así que no queda otra que abrirse paso, a esto se le llaman gajes del oficio

La Policía está llevando a cabo controles para que no haya ningún incidente que empañe las fiestas.

Ver los Sanfermines desde un balcón es una gran opción si no te quieres perder ningún encierro, sin embargo, si no lo has hecho ya, vas tarde porque para

No solo de toros viven los Sanfermines, ya que el día del Chupinazo, el tinto es básico para teñir todo de burdeos y realizar los 'clásicos' bautizos 'sanfermineros' para los que se inician.

No hay San Fermín sin pañuelo rojo y este ya está anudado en las muñecas de los presentes que cuentan los minutos para atárselo al cuello.

Y, mientras llega el gran momento, no te pierdas esta interesante entrevista de David Sánchez de Castro a Ana Prada, presentadora de San Fermín en TVE: «Soy taurina, pero entiendo a los antitaurinos»

Por cierto, si se te ha hecho tarde y vas camino de la Plaza del Ayuntamiento recuerda que no podrás introducir palos, envases y vasos de vidrio, latas cerradas o cualquier elemento que pueda originar daños directa o indirectamente. Tampoco podrás llevar huevos, globos con pintura y objetos susceptibles de poder ensuciar fachadas. No es que lo digamos nosotros, es un aviso de la Policía y el que avisa... no es traidor.

Las tradiciones se actualizan y si no que se lo digan a las personas que llenan la plaza del Ayuntamiento que usan el móvil para inmortalizar todo (fotos y vídeos) como para localizar a los amigos que se pierden con mensajes y llamadas.

Pero como a todo el mundo no le gusta el bullicio, los más tranquilos esperan por los alrededores degustando algún suculento plato que les dé energía para todo el día.

Por cierto, este viernes tendrá lugar el primer encierro de estos Sanfermines 2023 y ABC estará en directo para retransmitirlo. Así que, no hay excusa para perdérselo.

Pamplona es ahora mismo una locura porque si en la plaza no cabe un alfiler, la calle Estafeta también está a tope de gente que tiene muchas ganas de juerga.

Con el inicio de San Fermín nos despedimos hasta mañana, que conectaremos en directo con Pamplona para retransimitr el primer encierro que tendrá como protagonistas a los toros de La Palmosilla, una ganadería que el año pasado se llevó los aplausos del público y de los expertos. Así que, no habrá que perdérsela.