La Asociación El Toro de Madrid eleva una queja al Delegado de Gobierno por la manifestación antitaurina de la Hispanidad, que «puso en riesgo la seguridad de los aficionados»

El pasado 12 de octubre, los que acudieron a Las Ventas se encontraron una concentración que complicaba la entrada a la plaza

Los manifestantes, a las puertas de Las Ventas
Alicia P. Velarde

Madrid

El pasado 12 de octubre, las 24.000 personas que acudieron por la tarde a Las Ventas se encontraron una manifestación antitaurina en los alrededores de la plaza, si bien no multitudinaria, sí que generaron «situaciones desagradables que pusieron en grave riesgo la integridad y ... seguridad tanto de los asistentes al festejo como de los ciudadanos presentes en la zona», como indica una misiva enviada por la Asociación El Toro de Madrid al Delegado del Gobierno.

