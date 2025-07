Arreglando de madrugada el ruedo de Santander a la espera de Morante

Decíamos en la corrida de rejones que el nuevo piso de Cuatro Caminos se veía muy suelto y hacíamos hincapié ayer en la corrida a pie, donde la arena, que ya no es negra, parecía una playa. «Nostálgicos los tendidos por no ver ante sus ojos la arena negra, seña de identidad de esta plaza. Color playa es ahora. Y una playa parecía por momentos: no se extrañen si Morante pide sacar el tractor amarillo de Burgos. Algún subalterno hasta se descalzó y los toros, más allá de que alguno anduviese justo de poder, acusaron ese estado con más de un derrape en una corrida que se eternizó», arrancábamos la crónica.

Santander, la gran feria del norte confeccionada por José María Garzón, ha perdido parte de su personalidad sin su arena chocolate después de que ya apenas quedase polvo de la extraída de la cantera minera de Reocín, que ha cerrado. Desde el Ayuntamiento se inició un proceso para elegir la nueva (entre ellas, la misma que Bilbao) y finalmente se decantaron por la de la empresa Áridos Antolín, de Dueñas (Palencia). «Es arena de canto rodado, de los que hay en las riberas de los ríos», contaba el gerente de la compañía a 'El Diario Montañés'.

Y esa arena es la que ahora cubre los 51 centímetros de diámetro del redondel, que se ve demasiado suelto. Por eso, desde Lances de Futuro -aunque nada tienen que ver con el nuevo ruedo-, con el empresario en primera línea hasta las cuatro de la madrugada, han trabajado con palas y rulos para compactarlo. Saben que el buen estado del ruedo es fundamental para todos los profesionales (y también para el ganado). Más aún cuando mañana llega el cartel que primero agotó las entradas: el de Morante de la Puebla -tan pendiente de los ruedos que lo mismo coge la manguera (Alicante) que pide sacar un tractor (el Plantío)- y Juan Ortega, mano a mano. Será el primero de los tres 'No hay billetes' ya colgados: al duelo del arte se suman las dos tardes de Roca Rey.

Hoy se anuncia la corrida de Miura, en la que reaparecerá Damián Castaño tras su cornada reciente en Francia. Lo hará acompañado por Manuel Escribano y David Galván en un festejo televisado por OneToro.