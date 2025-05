Alberto Núñez Feijóo: «La defensa de los toros es un reclamo por la libertad»

Otro 'No hay billetes' se colgó en la duodécima de abono. Desde por la mañana, los alrededores de Las Ventas esperaban con ilusión la corrida de Alcurrucén. Castella, Perera y Luque componían una terna de lujo, que suma trece puertas grandes. Ahí es nada. Sin embargo, la emoción tornó en muchos momentos en aburrimiento, no si los vivas, propios de cada tarde, especialmente al sexto. Casi se hablaba más de Modric que de los toros de los Lozano a esas alturas.

Pero antes de eso, miles de personas entraban por el patio de arrastre, donde fotógrafos esperaban a celebridades y gente conocida. El que acaparó todas las miradas fue Alberto Núñez Feijóo, que entró tras fundirse en un sentido abrazo con Samuel Flores. Todas las miradas iban al líder popular, al que le estrechaban la mano o le pedían una foto.

Pese a que la corrida no ayudara -ya declaró Castella que su primer toro «para Madrid no sirve»-, seguro que no se aburrió con la compañía y asesoramiento de un maestro como es el Niño de la Capea. El yerno del salmantino, Miguel Ángel Perera, conocedor de la ganadería, sacó y exprimió a su lote: «Es fría, pero hay que tenerle confianza». «Esta es una plaza tan especial y exigente, y cuando un torero está dispuesto lo capta», declaró Daniel Luque, sabedor de que el tendido había agradecido su entrega.

Todas esas declaraciones fueron hechas a los micrófonos de Telemadrid. No faltó en hablar para David Jaramillo el presidente del PP, encantado del «ambientazo que se vive aquí». Alabó la labor de la televisión madrileña, porque «estáis brindando al mundo del toro reconocimiento y eso es de agradecer. La defensa de los toros es un reclamo por la libertad y un enraizamiento por nuestra cultura y nuestras tradiciones. No hay que ideologizar la cultura ni el ocio».