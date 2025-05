La actividad en Las Ventas no para: presentan 'Leyendas de tauromaquia'

La feria de San Isidro ofrece una amplia agenda cultural en la Sala Bienvenida. Aquí se habla de toros en todos a todas horas, y las mañanas son el momento perfecto para presentaciones de libros, como la de 'Leyendas de la tauromaquia', de ... Alfonso Santiago. La presentación corrió a cargo de Federico Arnás, al que todo el mundo felicitaba por el éxito de audiencia que consiguió Telemadrid en la primera corrida del ciclo.

Durante sus cuarenta capítulos recorre diferentes historias de toreros históricos, entre 1910 y la década de los setenta del siglo pasado, con leyendas -como indica el título- como Joselito, Belmonte, Gitanillo, Pepe Luis, Miguelín, Aparicio, Litri, Paquirri... Por supuesto, no podía faltar la historia de los hijos del Papa Negro, por lo que en la mesa se encontraba también Miguel Bienvenida, que recordó anécdotas de su familia, muchas mencionadas a lo largo de las 304 páginas del libro.

«Mi tío (Antonio) se vestía en la casa de General Mora cuando toreaba en Madrid», empezó a relatar Miguel: «En una ocasión estaba esperando el coche, y no llegaba, y no llegaba... Así que tuvo que parar un taxi el mozo de espadas. Cuando se subió, el taxista preguntó: '¿Para dónde?', a lo que él respondió: '¡Al Bernabéu!'». La de historias que han salido de la famosa casa de General Mora...

También se recordó la famosa denuncia contra el afeitado, «que el sistema taurino no le perdonó. Los toros no se arreglaban, se afeitaban tres dedos como para rejones, y aquello hacía que el toro perdiera importancia», y, por ende, la actuación del torero, lo que les repercutía para mal, «porque los aficionados veían que aquello lo podía hacer cualquiera». Antes de decirlo en público, Antonio lo intentó hablar con sus compañeros, pero «las figuras le hicieron caso omiso».

Recordó Arnás «la filmación queda vocaciones ha hecho en la historia del toreo»: los vídeos de Pepín Martín Vázquez de 'Currito de la Cruz'. «Es de los personajes más fascinantes, una de las auténticas leyendas del libro», explicó Santiago sobre un torero injustamente olvidado durante décadas, y que se empieza a reivindicar en los últimos tiempos. Fue capaz de trascender, pese a estar poco más de un lustro en activo. «¿Qué hubiese pasado si no le hubiera cogido un toro dando un natural en Valdepeñas?», se preguntaban los ponentes. Ahí acabó su carrera, pero su torería y naturalidad no se olvidan.

Esta tarde se despide de Sevilla el último torero de dos dinastías como es Cayetano Rivera Ordóñez. Lo hará con un vestido que homenajeará a su bisabuelo, El Niño de la Palma, que este año se cumplen cien años de su alternativa. «Su mejor legado ha sido dejarnos a Antonio Ordóñez», dijo Federico. Por lo tanto, esta tarde hay corridas en Las Ventas y la Maestranza, como ocurriera el 12 de octubre de 1953, fecha histórica porque, tanto en la corrida del Montepío madrileña, como la que se realizó a beneficio de la Cruz Roja en la ciudad hispalense, la terna salió en hombros. Seis toreros en volandas de las dos plazas más importantes. Nunca había pasado, aunque hoy puede volver a darse... Nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que aquella tarde «se instaura la tradición de que los toreros salieran por la Puerta del Príncipe».

Continuando la línea histórica, no podía faltar la mención al Cordobés. El hijo de Ángel Luis Bienvenida contó una divertida anécdota entre su tío y Benítez: «Siempre se hablaba entre los toreros de la izquierda del Cordobés, pero tiraba por otra línea más heterodoxa de toreo». Así que, en una ocasión, «mi tío Antonio le dijo: 'Manuel, a ver si les pegas dos tandas sin que te enganche', para picarle. Dio dos series extraordinarias, y le contestó: 'Ahora me voy a lo mío, para ganar lo que me pagan y no lo que te dan a ti'», contó entre risas.