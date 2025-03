Las Ventas: cuando en la arena huele a torero

Al cielo de la resurrección apuntaban los pitones de Romano, del mismo bautismo que aquel pallarés que envió a una cama a Emilio de Justo con las vértebras rotas. Este negro axiblanco traía el hierro del Montecillo. Era el debut de los nuevos ganaderos, que ... vieron cómo unos toros eran aplaudidos y otros pitados dentro de una corrida con obediencia a la que le faltaron muchas de las virtudes de la bravura. A saltos embestía este primero, defendiéndose por no andar sobrado de fuerza. Con el oficio de la veteranía y aprovechando la obediencia de Romano, el de Linares buscó el relajo en una faena basada en el mejor lado, el derecho, con esa rectitud que encandila a Madrid. Palmas para el de negro y saludos para el de luces fue el balance inaugural.

Unas verónicas con sabor regaló en el escarbador y manso cuarto, que no quería peto. El esplendor lo puso Curro en la obra más cantada, prologada con esa torería que lo acompaña: para paladear la trinchera. Perdiéndole pasos, robó con primor unos derechazos, adornados con un cambio de mano de cartel. Tras unos muletazos de mayores revoluciones, el tiempo se lentificó en unos naturales profundos que arrastraban las aguas de una trincherilla inmensa. Brotaron entonces los «oooles» de las gargantas de la afición y los «ooohhh» de las bocas embriagadas. Enrarecido el ambiente en los tendidos venteños, con un vocerío insoportable y unas guasas a destiempo. Hasta que Díaz puso a todos de acuerdo y calló hasta a los que tarareaban el 'cumpleaños feliz' y profanaban el templo. Olía a torero en la arena. Y eso lo apreciaban los del cante y los del silencio. Curro elevaba el toreo con su vertical concepto, sin esa moda de brazos excavadores ni retorcimientos. A placer por momentos, con muletazos que eran caricias. Tuvo Díaz el mejor enemigo, pues este Alcachofa resultó bueno y noble, con humillación, pese a ese defecto de puntear a veces los engaños. Lástima que el ejemplar se derrumbara y que la estocada cayese baja, lo que impidió que la pañolada cuajara lo suficiente. En una vuelta al ruedo quedó el premio.

MADRID MONUMENTAL DE LAS VENTAS. Domingo de Resurrección, 17 de abril de 2022. Más de 7.000 espectadores. Toros del Montecillo, con obediencia pero deslucidos y a menos en conjunto; destacó el 4º. CURRO DÍAZ, de azul pavo y oro. Estocada delantera desprendida (saludos). En el cuarto, estocada baja (petición y vuelta al ruedo). SERGIO SERRANO, de canela y oro. Estocada perpendicular y tres descabellos (saludos). En el quinto, pinchazo hondo y dos descabellos (saludos). TOMÁS CAMPOS, de espuma de mar y oro. Estocada caída y atravesada. Aviso (silencio). En el sexto, pinchazo hondo y dos descabellos (silencio).

Sin trofeos más allá de sendos saludos, hubo un hombre que se la jugó de principio a fin: Sergio Serrano. Paseaban la vida y la muerte en su encuentro con el portón de los miedos. Hasta allí se fue para recibir a Cabrero, que salió a lo suyo sin hacer caso al capote. Fueron los segundos más largos de la Semana Santa. Cuando se arrancó, lo hizo como un obús hacia la estación de penitencia de Serrano, que tuvo que echar cuerpo a tierra para que no lo arrollara. Curro acudió al quite, pero el quite se lo haría Castellanos a su matador. Dios, ya resucitado, perdonó dos presentidos percances. Ya a solas con el toro, el albaceteño fue pura disposición con un montecillo rebrincado que se paró antes que pronto. Ni uno tenía por el izquierdo, pero Sergio buscó la colocación sincera. Como en esa última tanda diestra, con el pecho por delante.

Tampoco colaboró el feote quinto, Chaparrito, que nada tenía que ver con aquel famoso adolfo del mismo nombre lidiado en San Isidro. Aunque el castaño no quería mucha pelea, lo agarró bien el picador. Serrano brindó a la plaza y, en la distancia, lo citó de hinojos sobre el platillo para acortar luego terrenos allá, en los mismos medios, frente a un rival sin clase ni fondo. Seria actuación, sin apenas recompensa.

Le costó confiarse a Tomás Campos con el tercero, andarín de primeras y más aplomado luego. Hasta que el extremeño pisó el sitio y lo provocó en una emocionante tanda. Un inoportuno aviso sonó cuando Fandanguero doblaba. El sexto hizo un guiño a la flojera de la corrida sevillana mientras en la Maestranza Morante lidiaba un sobrero. No habría pañuelo verde en Madrid, donde la gente salió hablando de la bella faena de Curro y de la firmeza de Serrano. Hay muchas formas de ser y estar. Y tantos aromas a torero como flores tiene la primavera.