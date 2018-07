Estos son los toros de Escolar, los más peligrosos de los Sanfermines Los astados de José Escolar, que protagonizan el encierro de este domingo, han propinado ocho cornadas en los últimos tres años

Temor y pavor por las calles de Pamplona. Este domingo vuelven al la fiesta navarra los toros de José Escolar, que han protagonizado los encierros más peligrosos de los últimos años. De hecho, en su triada de años han herido a ocho mozos: cuatro en 2015, dos en 2016 y dos más en 2017).

Será la cuarta temporada consecutiva que los grises de Escolar se lidien en el coso de la Misericordia. Antes, por la mañana, correrán el encierro, con el recuerdo de aquel toro de 2015 que regresó a corrales y no quiso recorrer las calles pamplonicas.

Según ha declarado el ganadero a «Aplausos», la corrida, con divisa roja y blanca es «muy seria de pitones, no es excesiva en cuanto a kilos, ya que este encaste no lo permite, pero es una corrida fuerte en todos los sentidos». Y comenta que para San Fermín reservan los toros más fuertes de las camada, sin atender a notas ni reatas. Respecto a las polémica sobre encierros/corridas, Escolar aseguró: «No sé cómo se atreven a cuestionar los toros en Pamplona con el ambiente que generan. El encierro por supuesto que es importante, pero la corrida también lo es. Ningún ganadero participaría en un encierro si no se lidiaran sus toros por la tarde».

Para la ocasión, el criador de bravo ha reseñado seis toros cárdenos y un negro entrepelado, procedentes de la finca «Monte Valdetiétar», en el término abulense de Lanzahita. Los astados, nacidos entre octubre de 2012 y mayo de 2014, tienen pesos que oscilan entre los 490 kilos del llamado «Marinero» a los 610 del bautizado como «Cortijero».