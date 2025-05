El VAR del tendido: homenaje al plátano de Canarias en un festival carnavalero en Las Ventas

¿Dónde se encontraba el 7? El 7 verdadero , el de la exigencia, porque lleno sí estaba. Según desfilaban los del Capea, los pocos exigentes que había este domingo en Las Ventas echaron de menos la voz de «¡toro, toro!». O mejor dicho, ... un grito de «¡pitones, pitones!». «Ya mismo salen sin cuernos» , manifestó un aficionado que se quejaba de la «obscena mutilación». Una vergüenza. Vale que los toretes del arte del rejoneo salgan «reglamentariamente despuntados», que se les haga la manicura y hasta las ingles brasileñas. Pero de ahí a esa indecencia de sus astas va un largo trecho. Eso sí, qué bonito homenaje al plátano de Canarias.

Más pena que miedo daban los toritos con esa presencia de sus caritas. Una lástima, porque luego dieron motivos para el triunfo por su buen juego, como el excelente Cortador , aunque los rejoneadores de la tarde dejaran por momentos mucho que desear. Aun así, como sucedió en este cuarto, regalaron una orejita a Léa Vicens . Ya con las mulillas arrastrando al de Carmen Lorenzo , el palco, el mismo que negó una oreja de ley a Jorge Martínez , le dio un obsequio a la amazona francesa tras matar malamente. «¡No vengo más, no vengo más! ¡Qué vergüenza!», criticaba un aficionado en la fila 2 de preferente mientras miraba al presidente Víctor Oliver . De qué calibre no sería el regalito que hasta una parte del cariñosísimo público tocó por palmas de tango. De la zona 6 venían las protestas.

Un extraordinario aspecto de lleno lucía la Monumental. Pocos devolvieron su entrada pese a la baja de Pablo Hermoso de Mendoza , la estrella del cartel. Cosas del destino: al final, ninguno de los ases del rejoneo, ni Pablo ni Diego (Ventura) , participaron en la feria más importante del mundo. Desde el callejón presenció el caballero de Estella, con el brazo en cabestrillo, la confirmación de su hijo Guillermo . De tener de padrino al padre, acabó con Léa Vicens de madrina. Y de testigo: el sobresaliente, Sergio Domínguez . ¿De verdad no había un sustituto posible? ¿De verdad que los celos y recelos son tantos como para rebajar así la categoría? «Así se lo reparten y todo queda en casa», comentó un veterano profesional del toro. Pelotazo económico para la empresa, que comunicó el cartel de 'No hay billetes'. «A mí me han regalado los boletos unos amigos que han preferido irse a la Cibeles», explicó el mexicano Eloy . Muchos ni se enteraron de que había opción de devolver y otros apenas tuvieron tiempo, pero la realidad es que los tendidos daban muestra del interés por los rejones. «¿Por qué no dan más de caballos en la feria?», se preguntaba una admiradora de Cayetano Martínez de Irujo , presente en un burladero hasta el quinto.

Los pasajes más toreros correrían a cargo del nuevo Hermoso . Vibró Madrid con los trincherazos a lomos de Berlín y en las hermosinas. «Ahí se ha parecido al padre», se oyó. De casta le viene al galgo. Un total de tres orejas sumó. De trofeo y medio no hubiese pasado para Alonso «si esto fuera serio». Pero el palco atendió gritos y pañuelos y se sumó al festival carnavalero. Otra oreja paseó una crecida Vicens -«el público la quiere mucho», comentaron en contrabarrera- con el buen sexto. ¡Cómo humilló en el capote! Muchos se quedaron con las ganas de ver esta corrida de manera íntegra y a pie. En volandas se marcharon los dos rejoneadores mientras muchos aficionados emprendían rumbo a la gloria blanca: «¡Hala Madrid!» , sonó en la bocana.