Sevilla se rinde al cante grande de Morante en una faena histórica

En la mejor temporada de su carrera, cuando ha asumido plenamente su responsabilidad de primera figura y ha logrado faenas espléndidas en muchas plazas, Morante no había tenido hasta ahora fortuna en Sevilla. Esta tarde, por fin, cuaja una faena memorable, corta las orejas ... y deja rendida Sevilla a sus pies. Con un poco más de fortaleza de los toros de Juan Pedro , hubiera podido abrir de nuevo la Puerta del Príncipe porque el público estaba totalmente entregado. Cuando alguien torea así, los otros diestros lo tienen muy difícil. Juan Ortega vuelve a brillar en el capote y deja muestras de su singular estética; Roca Rey, de su gran capacidad y su valor. Pero ésta era la tarde de Morante.

Logra el triunfo en el cartel más rematado de la Feria, cuando se ha colocado el ansiado cartel de ‘No hay billetes’ y la Plaza de los Toros ofrece un aspecto inmejorable.

¿Y los toros? Queda claro que el público no atiende a ellos a la hora de comprar su entrada. Por eso surgen tantas decepciones. Resulta que, en un conjunto de once corridas de toros, repiten dos ganaderías, Garcigrande y Juan Pedro. ¿No había otras dignas de venir a esta plaza de los toros? ¿Decide esto la empresa o lo exigen las figuras, para torear en Sevilla? Y la anterior corrida de Juan Pedro , con un cartel casi igual al de hoy -repiten los dos primeros diestros- salió muy dulce, muy floja y muy parada, aunque permitió que Juan Ortega se luciera con el capote. ¿Es eso lo que se busca, el toro que ‘se deja’, que no plantea problemas? Me temo que así es.

Morante, en el saludo de hinojos Juan Flores

Unas verónicas, realmente extraordinarias, bastaron el pasado viernes para consagrar a Juan Ortega como singular artista del capote y ejemplo de la estética sevillana, heredero -para algunos, incluso, rival- de Morante. A la vez, continúa con su fragilidad técnica y su irregularidad con la espada. En el segundo toro, que va y viene, vuelve a mostrar su naturalidad y su buen gusto en los lances y en las chicuelinas del quite. Comienza con un molinete, algo bastante sorprendente. La faena no es compacta pero abundan los apuntes, los esbozos de la estética que aquí tanto gusta: uno de pecho que parece eterno, unos derechazos a cámara lenta... pero no redondea. Y no mata bien, sin jugar la mano izquierda. Después de la gran faena de Morante, lo tiene muy difícil, en el quinto. Le saca algunos naturales limpios pero también le tropieza la muleta y acaba sufriendo un desarme. La faena intermitente provoca división y vuelve a matar regular. Está claro que tiene algo especial pero le falta oficio.

Todo lo contrario de lo que le sucede a Roca Rey . Sabemos de sobra que arrasa, que no se deja ganar la pelea por nadie. Cuando las cosas no se le ponen fáciles, recurre a una exhibición de valor de éxito seguro. Pero eso no es lo que más valora la sensibilidad sevillana . Su gran reto es no quedarse en un estilo tremendista, por mucho éxito que tenga, sino evolucionar hacia una mayor calidad en el toreo clásico. Cuidan en varas al flojo tercero. Comienza de rodillas, intercalando muletazos cambiados. Su gesto cde arrogancia, en la línea de Luis Miguel Dominguín , no rima bien con un toro que pronto rueda por el albero. Muestra su poderío pero, para que el público se emociones, necesita un toro más fuerte. Este animal se queda a mitad y la faena, también. Mata muy bien, hasta la mano, como un cañón, pero la gente responde poco. En el último, también en la resaca colectiva por ‘lo de Morante’ , vuelve a lucir su gran capacidad al recibirlo con lances variados, barrocos, a la mexicana, pero el toro se derrumba ya antes de varas. La faena de muleta es firme pero el toro flaquea, dice muy poco; aguanta algunas coladas y mata a la segunda. Tiene muchas cualidades pero no la estética por la que este público se pirra.

La trincherilla de Morante Efe

Como decía don Manuel Machado al final de su popular poema, ‘Y Sevilla’, esta tarde hay que decir: ‘Y Morante’ . El primero flaquea y es sustituído. El sobrero también es flojo. Comienza por buenos ayudados por alto, logra buenos naturales pero el toro, por flojo, derrota por alto, desluciendo las suertes. Mata sin estreccharse. Sorprende a todos sl recibir al cuarto de rodillas, con tres preciosos recortes. Luego, mece las verónicas y la plaza entera es un clamor. Lo lleva al caballo con fantasía. (Brilla Trujillo, en banderillas). Comienza por alto, rodilla en tierra, evocando a Rafael el Gallo . La pregunta habitual: ¿aguantará el toro? Le hace aguantar: tira de él, provoca la arrancada, acompaña con la cintura. La Paza entera se ha vueto loca (aunque la magnífica Banda no se ha enterado). Definen, a mi lado, con una sola palabra: «Categoría». O, como aquí dicen, uniendo los dedos: «¡Cumbre!» Está Morante en un sitio tan de verdad, tan comprometido, que el toro lo empitona. Todavía dibuja naturales de frente, a lo Manolo Vázquez, y enlaza con una gran estocada: las dos orejas no las discute nadie. La vuelta al ruedo es lentísima, solemne. Escucho un comentario: ‘Si el toro aguanta un poco más, le corta el rabo’. Así es. Ha unido técnica, valor y arte, los tres pilares del toreo. Queda para el recuerdo la extraordinaria faena de Morante, auténtico cante grande.

El rostro de la felicidad por el triunfo J. Flores FERIA DE SAN MIGUEL REAL MAESTRANZA DE SEVILLA. Viernes, 1 de octubre de 2021. Duodécima corrida. Cartel de ‘No hay billetes’. Toros de Juan Pedro Domecq (1º bis) y Parladé (5º), manejables pero flojos. MORANTE DE LA PUEBLA, de rosa y azabache. Dos pinchazos, estocada y descabello (silencio). En el cuarto, estocada (dos orejas). JUAN ORTEGA, de rioja y azabache. Pinchazo y estocada desprendida (palmas). En el quinto, estocada (saludos). ROCA REY, de negro y oro. Gran estocada (saludos). En el sexto, pinchazo y estocada (ovación de despedida).