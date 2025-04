San Isidro, en directo: toros de Valdefresno para Daniel Luque, José Garrido y Juanito

Tercer martes de feria. En esta ocasión, llegan los toros de Valdefresno, que serán lidiados por Daniel Luque, José Garrido y Juanito, que confirma la alternativa.

Hoy la temperatura en Madrid es mucho más fresca que en días pasados, apenas 20 grados con un vientecillo que es de esperar no moleste mucho a los toreros.

El primero es Manzanillo, un toro negro con 553 kilos, cinqueño como toda la corrida de Valdefresno, con el que confirma la alternativa Juanito. Se encela en el peto en el primer encuentro, lo cuidan mucho, como aconseja su estado, nada sobrado de poder. Abrazos y cesión de muleta y estoque al novel por parte del padrino Luque y ante el testigo Garrido. El toro no tiene malas intenciones e insiste Juanito, mejor por el pitón derecho. Faena anodina en la que el toro se fue apagando. Dos pinchazos, estocada. Aviso y palmas para frenar el desánimo.

El tercero es Pelotero, otro toro con cinco años cumplidos y 556 kilos. Serio, bien armado y entregado en un segundo puyazo del que salió buscando las tablas. La movilidad del astado anima a José Garrido a dedicar la faena al respetable. Comienza muy dispuesto plantándole cara con la mano derecha, luchando con las oleadas del astado y ese viento que está marcado la tarde. Mete bien la cabeza, pero siempre saliendo suelto. Lo sujeta en una buena serie al natural. Sigue por ese pitón entregado y aprovechando la querencia a tablas. Cierra por manoletinas mientras suena un aviso. Estocada corta. Hay petición de oreja no concedida que le vale para dar una vuelta al ruedo.

El quinto es Langosto, de 582 kilos. Se luce Garrido en un arrebatado quite por chicuelinas, lo más destacado con el capote en lo que va de tarde. Complicadillo llega al último tercio. Andando, incierto. Intenta imponerse el matador y le roba algunos naturales en las tablas. Lo da todo con nula recompensa. Pinchazo y estocada corta. Tiempo ya para el sexto.