San Isidro, en directo: toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado

Cartel de arte en la décima novena corrida de la Feria de San Isidro. Hacen el paseíllo tres sevillanos: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, que lidiarán toros de Juan Pedro Domecq.

El segundo, Tendencioso, un castaño con 524 kilos con cinco años. Espléndido recibimiento a la verónica de Juan Ortega. Cumple el de Juan Pedro en el caballo, aunque no queda nada claro, con poca fijeza y pegando derrotes. Se coloca bien Ortega, lo intenta por uno y otro pitón, misión imposible. Pinchazo, estocada corta y a otra cosa.

El tercero, Malhechoro, con 538 kilos y una preciosa capa, burraco, salpicado. Dos buenos pares de banderillas de Iván García dan paso a una faena de muleta que Pablo Aguado comienza por bajo. Cita largo con la derecha, el toro responde y el torero se gusta. Muletazos más vibrantes que templados. Deja la sensación de querer, por encima del resultado que no es brillante. Dos pinchazos y descabello, ponen fin a la primera mitad del festejo.

Quedan dos toros para que la tarde remonte. Salta el quinto, Sabalero, de 535 kilos, parece que mejoran las cosas con el airoso quite por chicuelinas de Juan Ortega y la réplica por el mismo palo de Pablo Aguado.