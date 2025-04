Roca Rey: «No merecemos que la política nos ningunee y tenga en vilo a toreros y aficionados» La figura peruana lamenta el ninguneo que sufre el sector taurino, que no sabe aún si se celebrará la Feria de Abril de Sevilla

Al habla, Andrés Roca Rey , en su perfil de Twitter, por el ninguneo que sufre el sector taurino a tres días del arranque de la Feria de Abril de Sevilla:

«Dicen que los toreros estamos hechos de otra pasta, pero yo diría que todos los taurinos. Nuestros valores nos impiden mirar para otro lado cuando las circunstancias son adversas. Los principios fundamentales que toda sociedad debe tener se ven en una plaza de toros y es por ello que la empresa de La Maestranza de Sevilla ha puesto todos los medios y todas las medidas para que se puedan llevar a cabo los festejos de la feria con total seguridad para todos los asistentes.

No merecemos este trato. No merecemos que la política nos ningunee y aplace decisiones teniendo en vilo no solo a los toreros que haremos el paseíllo en la bella y mágica Sevilla, sino a todas la familias que dependen del toro y a todos los aficionados. La igualdad y la empatía con nosotros y todo el sector cultural debería ser tratada con más respeto».

Más reacciones

Además de Roca Rey y, en otro orden, Morante de la Puebla -presente en periódicos, radio y televisión-, también otros toreros se han expresado así:

El Juli: «¡No se puede entender que a cuatro días todavía no se haya tomado una decisión sobre los toros en Sevilla! El sector y la sociedad estamos pasando por momentos muy difíciles y la tauromaquia está recibiendo un trato discriminatorio que es inaceptable. Gracias a la afición de Sevilla que está esperando con esa categoría que siempre le ha caracterizado, ¡ojalá pronto nos veamos!»

José María Manzanares: «Pido, con todo respeto, a la Junta de Andalucía un poco de comprensión y determinación para con Sevilla y el gran esfuerzo y sacrificio realizado implementando medidas tan estrictas para garantizar la seguridad de las personas. Es totalmente inviable poder dar toros a metro y medio en plazas con aforos grandes como lo es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La tauromaquia ha sido injustamente tratada durante esta desgraciada pandemia».

Paco Ureña : «Es inadmisible que la tauromaquia esté sufriendo esta falta de respeto a 72 h de la primera corrida de toros en La Maestranza, una falta de respeto tanto a la afición, como toreros y personas que viven de ello. La tauromaquia no quiere privilegios solo queremos poder expresarnos».

Pablo Aguado : «El dolor que siento a 72 horas de no saber si haré el paseíllo en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es inexplicable. Por respeto a la afición a la que tanto debo, pido una especial consideración del protocolo sanitario previsto, donde no sea necesario el metro y medio de distancia. Para ello, considero fundamental el diálogo y consenso entre la empresa y las autoridades en estas últimas horas. De corazón, gracias Sevilla por vuestra paciencia y vuestro apoyo. Volvéis a ser un ejemplo para la tauromaquia».

Miguel Ángel Perera: «La incertidumbre que marca este inicio de temporada no hace justicia a lo que nuestro sector representa. Hay demasiadas familias y profesionales pasándolo mal. Como los aficionados, sin su pasión. Como nosotros, sin ellos. Se impone el diálogo y que el toreo por fin fluya...»