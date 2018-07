Roca, rey absoluto de la taquilla (también) en Santander Además de ser el triunfador con cuatro orejas, el peruano arrasa por tercer año consecutivo con la mejor entrada de la feria: 8.796 espectadores

Rosario Pérez

Un joven pero “viejo” conocido ya se ha hecho el amo y señor de las taquillas en solo tres temporadas. Andrés Roca Rey, cosecha del 96 y con alternativa de septiembre de 2015, ha vuelto a reinar, no solo como triunfador absoluto de la Feria de Santiago con cuatro orejas, sino también en la ventanilla donde se cuentan las entradas. Un total de 8.796 espectadores desembolsaron ayer sus dineros para ver a la revolución del Perú: los 3.914 abonados, más los 4.882 que compraron localidades sueltas. Y por tercer año consecutivo, a su reclamo, se cogregó la mayor cifra de público: en 2016 (con El Juli y Perera); en 2017 (también con el madrileño y el extremeño), 8.628 espectadores; en 2018 (con Padilla y Talavante), 8.796, el mejor número de la triada roquista.

Y eso que el “No hay billetes” absoluto no llegó a producirse (la plaza hace 10.0oo), aunque algunas voces proclamasen tal hecho ya en la segunda corrida más taquillera: la conformada por Enrique Ponce, El Juli y Ginés Marín. La cifra: 8.179. Si aquello, una gran entrada de lleno aparente, fue un “No hay billetes”, lo de Roca, con los tendidos rebosantes, sería un “Súper no hay billetes”. Según explicó Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración, "no se ha colgado ningún No hay billetes, aunque haya apariencia de lleno". La sensación de Álvarez es positiva: "Ya desde el año pasado, cuando fuimos los primeros en aplicar la bajada del IVA cultural, subió el número de abonados y la venta". Y muestra su satisfacción "tanto por el contenido artístico como el posible económico; aunque aún no conocemos el resultado final, creo que será de su superávit". Y señala que, "como la canción (de "Sigo siendo el rey")", el cartel de la figura limeña fue el de mayor expectación, pese a faltar por vender "alrededor de mil localidades; en los demás, ni se aproximaron al lleno".

Según explicaron a ABC fuentes de la taquilla, “para Roca quedaban algunas entradas de las caras, pero ha sido el nombre de mayores peticiones”. Teoría que coincidía también con la de un reventa madrileño.

Así las cosas, los triunfos incontestables, golpe a golpe, en cada arena, se traducen en ese runrún que genera un ambiente en taquilla, la bárbara novedad que todo el mundo quiere ver. En Cuatro Caminos contó a su lado con un ídolo en la tierra, Juan José Padilla -en su despedida de Santander-, y Alejandro Talavante, ausente en demasiadas plazas y cuyo toreo sin igual esta feria tuvo el privilegio de paladear.

Pero fue Andrés Roca, como se ha evidenciado también en otras ferias de la temporada, el que arrastró a la masa mayor en un serial al que han acudido 47.591 personas, mil y pico más que el año anterior.

Estos son los datos oficiales de cada tarde en Santander 2018 (con 3.914 abonados), cartel a cartel, con resultados muy signifcativos, en los que el tercer puesto lo ocupa la corrida de rejones con Diego Ventura -ausente de tantísimos escenarios- como máximo reclamo a caballo:

Domingo 22 de julio (toros de Los Espartales para Sergio Galán, Diego Ventura y Leonardo Hernández): 3.914 abonados + 3.963 entradas sueltas= 7.877.

Lunes 23 (novillos de Zacarías Moreno para Pablo Mora, Francisco de Manuel y Antonio Grande): 3.914 + 355= 4.269.

Martes 24 (toros de La Quinta para Javier Cortés, Fortes y Román): 3.914 + 697= 4.611.

Miércoles 25 (toros de Miranda y Moreno para Miguel Ágel Perera, Cayetano y Álvaro Lorenzo): 3.914 + 2.720= 6.634.

Jueves 26 (toros de Garcigrande para Enrique Ponce, El Juli y Ginés Marín): 3.914 + 4.265= 8.179.

Viernes 27 (toros de García Jiménez para Morante, Manzanares y Alejandro Marcos): 3.914 + 3.261= 7.175.

Sábado 28 (toros de Jandilla para Padilla, Talavante y Roca Rey): 3.914 + 4.882= 8.796.