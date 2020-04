Ricardo Gallardo: «No me queda otra que mandar casi la mitad de la ganadería al matadero» El ganadero de Fuente Ymbro enviará 700 reses bravas al macelo por la dramática crisis del Covid-19: «Un toro es una máquina perfecta de gastar»

Una espléndida primavera se extiende en «Los Romerales», pero el invierno del Covid-19 hace languidecer la ganadería de Fuente Ymbro. Como todas. Mientras los animalistas festejan la cancelación de espectáculos taurinos, como si creyesen que los toros se mantienen por obra y gracia del Espíritu Santo, divisas punteras como la de Ricardo Gallardo no tienen más remedio que enviar cientos reses al matadero. Gastos de cinco mil euros para criar un toro para que ahora se paguen apenan 300 en la industria cárnica. «Es lo que hay. Unos 320 euros cuando criarlos ronda los cinco mil si pones un toro con la seriedad exigida en las plazas importantes».

Y Gallardo lidiaba en todos los escenarios de categoría, en todos los ruedos donde se exige un trapío imponente, desde Madrid a Pamplona, sin olvidar Valencia o Sevilla. «Es dramático, pero saldremos adelante y tendremos que readaptarnos a la ley de la oferta y la demanda, como en la crisis de 2008», dice. «Ahora lo importante es la salud y salir de esta». Lo dice un hombre que ha sufrido y vencido el coronavirus: «Lo cogí en Jerez, el mismo día que Borja Domecq». Gallardo se emociona al hablar del gran ganadero de Jandilla.

Regresamos a la noticia avanzada por «Mundotoro», donde señalaban que Fuente Ymbro había mandado 700 reses al ganadero. «Sí, entre vacas, eralas y añojas, 700 como mínimo irán al matadero de aquí a agosto, casi la mitad de la ganadería [unas dos mil cabezas]». La selección para este duro momento: «Tiramos de papeles y, según los productos dados, escogemos unas u otras». Además del 50 por ciento de las hembras, Gallardo también enviará al matadero «más de 30 sementales de un total de 63». «Nos quedamos con 24 o 25 y nos quedamos con reatas abiertas para no perder ninguna familia. Si hay tres hijos de un mismo toro, intentamos jugar para mantener las reatas». Reatas tan famosas como las de Hechizo, las Tramposas o los Pijoteros.

«También hay que quitar de en medio todos los cinqueños, aunque yo no tenía muchos, unos ocho, tres para Pamplona y algunos para Madrid». Lo que sí mantiene es utreros y cuatreños: «Esos ya tienen los gastos echados. De machos quitamos erales y añojos, una parición de 240».

Fuente Ymbro tenía previsto lidiar 14 corridas y 12 novilladas. Muchos miles de euros perdidos, por lo que el reajuste de la ganadería es «totalmente necesario». «Hay que amoldarse a las circunstancias, cuando el país esté alegre volveremos, ahora está triste todo el mundo y hay que bajar las ganaderías».

Y se refiere a la opción de mantener prendida la llama haciendo «algo para mantener conectada a la gente con los toros». «Cosas televisadas en el campo, por ejemplo, eso me parece bien», pero descarta «lo de televisar una corrida a puerta cerrada, sin público, en una plaza». «Si yo fuese torero, ni muerto entraba en eso», señala.

Se muestra también «totalmente contrario» a la opción de lidiar el toro con seis años: «Eso es una barbaridad, en lo último que hay que pensar, en ese juego no entro. Si ya cuesta poner un toro con cuatro años, con el 25 por ciento de ellos estropeados, de alambradas rotas, de un 25 por ciento más de pienso... No hay ni una sola ventaja, eso es antieconómico. Además, las peleas ya desde cinqueños son mucho más duras, on todas su fuerza pletórica.

Desde su casa de Chiclana, recuperado ya y con negativo en el test, maneja todas las notas de su ganadería, donde la actividad campera no cesa. «Los toros son una máquina perfecta de gastar, no solo en comida, también en lo que rompen, desde vallas a alambradas. O sus propios pitones o dañándose la vista con nubes cuando se echan arena a los ojos. Los animalistas no tienen ni idea de lo que supone criar un toro». Como sus colegas ganaderos, pide la reducción del IVA al 10 por ciento, como producto cultural y no agrario (21 por ciento). «Espero que nos ayuden a abaratar costes del espectáculo en todos los sentidos», subraya. Y remata: «Saldremos de esta, ánimo para todos».