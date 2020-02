La presencia de Paco Ureña de San Isidro, en el aire Aunque se ha hablado de Beneficencia y Cultura, lo cierto es que el máximo triunfador de la temporada aún no está contratado en la feria

R. Pérez Madrid Actualizado: 22/02/2020 11:03h

Ya están cerradas las tres tardes del regreso de Alejandro Talavante a Madrid, su plaza de mayor tirón taquillero, y el triplete de Roca, el último gran rey de la taquilla. Pero hay otro torero con gran poder de convocatoria en Las Ventas (llenó la plaza en todas su comparecencias), Paco Ureña, máximo triunfador de la última temporada, que debería tener ya contratadas tres tardes de categoría en Madrid, y que sin embargo no las tiene firmadas. Su presencia, a estas horas del 22 de febrero, está aún en el aire: Paco Ureña, triunfador no solo el último año en Las Ventas por el jurado de Plaza 1, sino triunfador global de toda la temporada y con el sello de «torero de Madrid», aún no tiene firmado sus contratos.

Según ha podido saber ABC, Ureña querría tres corridas de toros. De momento, sobre la mesa hay dos carteles de lujo: la Beneficencia (toros de Jandilla junto a Antonio Ferrera y Pablo Aguado -que también mata la de Juan Pedro con Morante y posiblemente Cayetano-) y la corrida de Victoriano del Río, con Enrique Ponce y Alejandro Talavante en la que en principio será la Corrida de la Cultura (se baraja la fecha del 6 de junio). Y la Beneficencia, en función de la agenda del Rey, sería el 10/11.

El escollo viene en la tercera tarde: al haber negociado primero con otras figuras (más allá de los casos excepcionales de Talavante, por su regreso, y de Roca, mandamás actual), caso de Morante y Manzanares, todo está muy avanzado y Ureña, injustamente pese a ser el triunfador, se ha quedado más lejano y con menos opciones para elegir. ¿De qué vale triunfar? En esa tercera tarde (que en el calendario estaría la primera) se ha ha hablado de Fuente Ymbro, divisa con la que se anuncia Roca Rey [sus otras ganaderías son Victoriano del Río y Parladé], pero se da la circunstancia de que esta corrida, en los planes iniciales, está prevista para el 2 de junio, por lo que las tres comparecencias de Ureña se celebrarían en apenas tres semanas, lo que estratégicamente no es favorable ni para la empresa ni para el torero en un escenario de las exigencias de Madrid

En ese punto está la negociación, en la que el asunto económico no parece problema. Aunque las sensaciones son positivas y todo podría desatascarse este mismo lunes, lo cierto es que el triunfador de 2019 aún no está contratado en San Isidro.

Una ganadería también de su gusto es la de Adolfo Martín, en la que en principio figuran Curro Díaz, Talavante y Emilio de Justo. Este último se plantea una alta apuesta: el doble reto de matar los adolfos y también la corrida de Victorino, en un cartel que podría abrir Ferrera. Y una tercera de Emilio de Justo podría ser también la de Ricardo Gallardo. Pero el extremeño, a media tarde de ayer, aún no lo tenía cerrado del todo.

Ya se verá cómo se remata todo, pues aún continúan las negociaciones y encajar el puzzle no es tarea sencilla, aunque todo apunta a un San Isidro con carteles de enorme expectación.