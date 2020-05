Podemos renuncia a su programa antitaurino y apoya ayudas al toro de lidia La formación morada respalda en las Cortes de Aragón una proposición para ayudar al ganado bravo

Las Cortes de Aragon reclaman medidas que «palíen la grave crisis económica que ya sufre la cabaña de ganado bravo en Aragón por la incidencia del coronavirus». La proposición no de ley, presentada a iniciativa de VOX fue respaldada tanto por los partidos que conforman el Gobierno autonómico -PSOE, PAR, CHA y Podemos- como por la oposición formada por PP, Ciudadanos y el propio VOX, y solo el único diputado de Izquierda Unida se quedó al margen del acuerdo.

Tras un debate en el que se alzaron las voces en defensa de la tauromaquia y su valor social y económico en la comunidad aragonesa, en la votación final sorprendió el voto favorable de Podemos, siempre posicionado en contra de la Fiesta.

La votación de Podemos contrasta con su postura contra los festejos taurinos expresada en numerosas ocasiones por sus dirigentes y plasmada en su programa electoral para Aragón: «Eliminar las subvenciones y ayudas públicas a las explotaciones ganaderas con destino a espectáculos taurinos, que son cada vez menos respaldados por la sociedad». Fuentes parlamentarias señalaron que la posición final de Podemos pudo deberse al formar parte del Ejecutivo aragonés, que aprobó en bloque la propuesta.

La proposición no de ley presentada por VOX, que finalmente hizo suya la Cámara, reclama al Gobierno central ayudas directas a la producción para paliar las pérdidas de las ganaderías. También incluir las explotaciones en las ayudas para paliar su falta de liquidez, dotarlas de flexibilidad y favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo. Además, las Cortes de Aragon piden al Gobierno autónomo que inste al de España a poner en marcha acciones encaminadas a diversificar el negocio y destacar la ganadería extensiva como ejemplo de defensa del medio ambiente y promover el consumo de la carne de toro bravo.

A finales del pasado mes de abril, los responsables de la Asociación de Defensa Sanitaria Bovino Extensivo, que agrupa a más de la mitad del medio centenar de ganaderías de lidia existentes en Aragón, pidieron ayuda a la administración para hacer frente a la falta de ingresos y a las deudas que se generan al tener que seguir afrontando la alimentación y los cuidados sanitarios de los animales. Ante la situación y las expectativas de la previsible suspensión de las fiestas locales durante los meses de verano, ya son muchos los ganaderos que han comenzado a enviar reses al matadero.

En Aragon se celebran cada año más de dos mil festejos taurinos de los denominados populares. Los encierros, las sueltas de vaquillas, los concursos de recortadores o de roscaderos son imprescindibles en las fiestas de los pueblos.

La demanda de los ganaderos, que coincide en buena parte con las reclamaciones aprobadas en las Cortes, suma la planteada al Gobierno de Aragon en el sentido de que una parte del presupuesto de los municipios para los festejos taurinos que no van a celebrarse, repercuta en los ganaderos para poder mantener vivas sus explotaciones de cara al futuro. «Se trata de no olvidar que si las ganaderías acaban en el matadero no habrá más festejos».