Pepe Moral: «Para torear los toros de Victorino se necesita mucha verdad» El torero sevillano actúa este Domingo de Ramos en la primera corrida de la temporada en Las Ventas

ABC Madrid Actualizado: 11/04/2019 18:16h

El torero sevillano Pepe Moral repite en la corrida inaugural de la temporada en Las Ventas como ya hiciera el pasado año. Hasta cuatro tardes hizo el paseíllo en Madrid; en el recuerdo, su faena al toro «Chaparrito, de Adolfo Martín, en San Isidro.

-¿Listo de cuerpo y mente para afrontar el primer paseíllo en Las Ventas de este año?

-La verdad es que el cuerpo y la mente siempre están preparados, nosotros tenemos nuestras dudas y mucha incertidumbre dentro pero me siento feliz. He pasado un invierno muy bueno de campo y esperamos poder dar un buen espectáculo a la afición de Madrid el próximo Domingo de Ramos.

-¿Qué capacidades principales debe desarrollar un torero para acoplarse a las características de los toros de Victorino Martín?

-Sobre todo se necesita mucha verdad. Es un toro característico y cada vez que te pones delante de un toro de Victorino hay que entregarlo todo, eso me motiva. Motiva que para poder torear tengas que entregar tu cuerpo, tu vida, tus conocimientos a este animal.

-¿Qué le parece el cartel?

-Tanto Robleño como Octavio son dos compañeros a los que aprecio mucho y que han refrendado en Las Ventas con grandes actuaciones en 2018 su presencia en esta cita tan importante. Somos tres toreros que hemos luchado mucho por estar ahí, nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo y es un cartel muy de Madrid.

-Comenzó la temporada en Valdemorillo con los toros de Miura y resultó accidentado. ¿Cómo se encuentra?

-Pensábamos lo peor, me rompió el ligamento cruzado en grado dos parcialmente y me partió también el vasto interno, pero ya me encuentro mucho mejor. A los quince días empecé a hacer ejercicio y a los veinte a torear en el campo. Estoy totalmente recuperado, tengo molestias pero me dicen los médicos que es normal y puedo hacer todas mis funciones normales. Es una pena que viniera ese porrazo en la primera de la temporada, pero ya está aquí el Domingo de Ramos y llego al cien por cien para sacar lo que llevo dentro.

-¿Cómo recuerda la tarde de «Chaparrito»?

-Madrid siempre ha sido especial y esa tarde la recordaré siempre. Fue una tarde bonita, una tarde en la que pude expresarme, pude escuchar rugir Madrid con ese gran toro de Adolfo y la verdad que me siento feliz de ese día, esperamos que haya muchos días como ese porque los necesito y así tiene que ser. Esa faena se va a recordar siempre, a ese toro «Chaparrito" con el que pude expresar todo lo que llevaba dentro. Me enorgullece.

-Luego le espera San Isidro con las corridas de Fuente Ymbro y Baltasar Ibán.

-Este San Isidro llego muy motivado con esas dos corridas y con los compañeros de cartel. La verdad que entre el aficionado ha caído muy bien la corrida de Baltasar Ibán con compañeros que somos muy diferentes en conceptos pero con mucha verdad por delante. Esperamos que sean tardes importantes de las que se hable al final de San Isidro.