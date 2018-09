Feria de Otoño: ni un «Jurista» pone orden en las novilladas

CRÓNICA PREVIA

Rosario Pérez

Madrid Actualizado: 29/09/2018 22:48h

No hay dos sin tres. Y Francisco de Manuel, sin ser su mejor tarde, quiso reivindicarse como el novillero puntero y dio la única vuelta al ruedo. No fue el único diagnóstico: también se confirmaba que, a lo largo de la temporada, muchos novillos han portado más seriedad que algunos toros. Mala cosa: no puede ser que una figura se enfrente a la cabra de la Legión y un novel a un bisonte. Ayer, sin ir más lejos, saltaron dos sobreros (con fecha de octubre de 2014) que mañana podrían lidiarse como toros. El parte ratificaba que no son buenos tiempos para la novillería: las circunstancias no favorecen, la paciencia es un bien escaso y Madrid se convierte en tabla de salvación o naufragio. Otra verdad: no hay más cera que la arde.

Y la realidad fue que solo De Manuel prendió la chispa con el acaballado tercero, un buen novillo de Fuente Ymbro, que lidió un interesante conjunto. El madrileño –que banderilleó con entrega– plasmó la faena más lucida y solvente, con pasajes ilusionantes, temple y maneras. Menos ambición tuvo ante el octavo, un deslucido sobrero de Hato Blanco.

La joya del conjunto fue el extraordinario y serio «Jurista». Un deseoso Pablo Mora dejó algún muletazo suelto de buen aire, pero le recriminaron continuamente la colocación. Ya había acusado su verdor en el difícil segundo, más cerca del genio que de la casta. Se vio desbordado, pero algún matador hubiese tirado por la calle de en medio...

Juanito, con un lote medio, dejó verónicas toreras y pases esperanzadores, aunque aquello se vivió con frialdad. Intentó subir la temperatura con los invertidos y las bernadinas, pero creció la del público, no la de la afición (y ahí van otras dos realidades).

Cabeza fría se necesita para analizar la situación novilleril y sus leyes: aquí no pone orden ni un «Jurista».