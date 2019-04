Octavio Chacón: «Anunciarme en Madrid con los toros de Victorino siempre es un privilegio» El gaditano, uno de los toreros revelación del pasado año, comparte cartel con Robleño y Moral este Domingo de Ramos

«Hace un año no pensaba a estas alturas estar en esta posición y se lo debo todo a Madrid. Llego muy responsabilizado y tengo muchas ganas de volver a esa plaza que me ha dado tanto. Quiero demostrarle a la afición el sitio que quiero ocupar». Son palabras de Octavio Chacón, que este Domingo de Ramos torea en la Monumental la corrida de Victorino.

Chacón fue una de las revelaciones de la temporada pasada. Su tarde en Madrid en la corrida de Saltillo en San Isidro le permitió entrar en varias ferias del circuito y volver a Madrid en dos ocasiones más, la última cortando una oreja en la corrida de Fuente Ymbro en la Feria de Otoño.

Cuenta que anunciarse en Madrid con los toros de la A coronada «siempre es un privilegio; es una ganadería a la que he estado ligado y emociona ver el historial de premios y de buenos toros que ha echado». Y añade: «Espero que en mi vida y mi trayectoria también marque esta ganadería para bien».

El gaditano se refiere así a sus pasadas tardes venteñas: «Mi última actuación fue en Otoño y estoy muy feliz porque mis metas se van cumpliendo. Es bueno que te esperen, que vayan los aficionados a la plaza esperando algo de Octavio Chacón que les emocione. Mayor responsabilidad quizás, aunque yo siempre que salgo a cualquier plaza estoy responsabilizado con el toro y con mi profesión. Quiero dar una sensación buena de torero y quiero decirle a la afición de Madrid que no estoy de paso, vengo a quedarme».

¿Merece la pena la espera? «Ahora, al cabo del tiempo, me he dado cuenta de que una de las grandes lecciones que me ha dado la vida es que hay que saber aguantar y no bloquearse. Cuando uno realmente lucha por sus objetivos, incluso los años de parón vienen bien», cuenta al gabinete de prensa de Plaza 1.

Octavio Chacón hará triplete en San Isidro: Pedraza de Yeltes, Cuadri y otra de Victorino. «Vamos primero a terminar la del Domingo de Ramos y ya pensaremos en las otras...», comenta. Y sigue: «Lógicamente, después de 15 años de alternativa, impone el verme anunciado cuatro tardes, hacer triplete en San Isidro, torear el Domingo de Ramos… Significa tanto en mi vida. El nivel de exigencia tanto mío como el que me va a reclamar la afición va a ser alto y estoy preparado para ello. Confío en mí y toca reivindicarme de nuevo. Espero seguir cumpliendo mis objetivos, poderme situar en el sitio que quiero y deseo y poder .estar en todas las ferias posibles», concluye.