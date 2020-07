Los «no sanfermines» de 2020: Pamplona no será una fiesta La suspensión de la feria más universal deja sin chupinazo, encierros ni corridas a una capital navarra de balcones vacíos

Gema Santamaría Pamplona Actualizado: 05/07/2020 01:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Poco tráfico en Pamplona, pero los camiones descargan bebidas en bares de la Estafeta. No está el vallado del encierro y no hay puestos de jerséis y camisetas blancos y rojos, pañuelos, aunque hay gente paseando, incluso algún extranjero. Pero en el paseo de Sarasate no está la tómbola de Cáritas. Pocas horas para las 12 del 6 de julio y Pamplona «no» será una fiesta, como decía Ernest Hemingway y como la han vivido generaciones y generaciones de pamploneses, muchos navarros y muchos foráneos. El Covid-19 se llevó Fallas, Feria de Abril, Semana Santa, San Isidro, San Juan y San Fermín.

El 7 de julio, a las 8 de la mañana, no saldrán los toros de los corrales