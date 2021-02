El Niño de la Capea: «El lobo no mata solo para comer, mata por placer y acabará con nuestras reses» El torero y ganadero considera «un desastre tremendo» el blindaje de estos cánidos

Rosario Pérez SEGUIR Madrid Actualizado: 12/02/2021 00:58h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esto es lo que hace el lobo...», enseña con una fotografía de un becerro muerto Pedro Gutiérrez Moya, El Niño de la Capea en los carteles. Y lo que hace «no es otra cosa que matar; come un poco y mata por placer». «Si esta iniciativa de prohibir la caza del lobo sigue para delante, sería gravísimo para todos los ganaderos de extensivos de nuestro país, que a este paso están llamados a desaparecer», señala el maestro salmantino. Ganadero de reses bravas y torero, Capea añade: «La ganadería de lidia tiene un manejo mucho más difícil, esto no son ovejas o vacas de leche que se puedan meter en un establo. ¿Quién va a evitar que el lobo no

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información