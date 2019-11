El mundo del toro, en alerta por el Gobierno que se avecina El acuerdo del PSOE con Podemos y otros posibles socios claramente contrarios a la Fiesta alarma al sector: «Es muy mala noticia para España y toda la familia taurina»

Pañuelo verde desde el mundo taurino para el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, totalmente contrario a la Fiesta. «Trato digno a los animales», figura en el punto número 3 del documento firmado el lunes cuando aún ni se había arrastrado el sexto toro de la resaca electoral. La alerta no tardó en desatarse en las redes sociales, entre aficionados y profesionales. La preocupación es de enorme trapío: «Es muy mala noticia para España y para toda la familia taurina», asegura el empresario y ganadero José Luis Lozano, una de las voces más autorizadas del sector. «Este señor de Podemos, al que tanto se le llena la boca hablando de libertad, ha sido partidario de suprimir los toros desde el principio. No sé si lo podrán conseguir, pero allá donde gobiernan tratan de asfixiar el espectáculo, con condiciones inasumibles, y se están prohibiendo más cosas que nunca».

José Luis Lozano: «El PSOE de hoy está irreconocible. Está más cerca al de Largo Caballero que al de Felipe González»

Lozano no daba crédito ante el «abrazo del oso tan efusivo» entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. «Van a formar un gallinero –dice–; para ponerse de acuerdo en presupuestos y cualquier otra cosa aquello va a parecer un gallo sin cabeza». El taurino de La Sagra señala que la situación política es de las más negras que recuerda: «Hemos vivido muchos años bajo la dictadura, pero esto es aún peor, se prohíbe más ahora. Al menos en la parte taurina nunca hemos estado tan mal políticamente». Respecto a la postura del PSOE, comentó: «El Partido Socialista de hoy está irreconocible. Se parece más al de Largo Caballero que al de Felipe González. No creo que puedan dormir ni sus militantes».

Miguel Abellán: «Yo no duermo tranquilo con Pedro Sánchez de presidente. Si se añade el partido con el que pacta, se me quita el apetito»

La frase de «no podría dormir por las noches» con ministros de Unidas Podemos en el Gobierno se extiende por el ruedo de oro y plata. Algunos van más allá, como Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid: «Yo no duermo tranquilo simplemente por el hecho de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Si a eso se le añade que va a pactar con un partido así, no solo se me quita el sueño, sino que se me quita el apetito». El torero de las filas de Pablo Casado sostiene que el Partido Popular, el único que defiende los toros junto con Vox, «continuará velando desde la oposición por la Fiesta, y no solo su presidente, también la presidenta de la Comunidad de Madrid y su alcalde, que se han declarado abiertamente partidarios del toreo». A socialistas y populistas radicales les envía un recado: «La Fiesta está recogida en el Tribunal Constitucional como cultura de primer nivel, ni se puede prohibir ni se puede modificar. Así lo expresó cuando tumbó la modificación en Baleares y, además, en 2013 se declaró patrimonio cultural. No solo hay que protegerla, sino que el Gobierno está obligado por ley a difundirla y fomentarla. Y entiendo que el PSOE y Podemos, que sacan de paseo a la Constitución tan a menudo, no se la van a saltar a la torera...»

Inquietud

Inquietud e incertidumbre desde todos los sectores de la Fiesta: aficionados, toreros, ganaderos y empresarios. Aunque algunos prefieren guardar silencio «de momento», son conscientes de que la posible formación del Gobierno dependerá de partidos contrarios a la tauromaquia, tan arraigada en los pueblos de España, y el PSOE no se ha caracterizado precisamente por su lealtad a los toros, como ya ocurriese en Cataluña, donde no se opuso a su abolición. Aunque no habla explícitamente de ello en su programa electoral, sí lo hace Podemos: «Se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal». Si el grupo de la rosa habla de los animales como «seres que sienten emociones», su mozo de espadas en la coalición les otorga «consideración como parte de la familia». Desde Más País piden la derogación de la ley de la tauromaquia como patrimonio cultural y son partidarios de la supresión de la Fiesta.

Victorino: «Como español estoy preocupado. Y como ganadero también. Pido respeto para nuestro patrimonio»

Victorino Martín subraya que «como español estoy preocupado, pues no sabemos qué va a pasar», aunque desde su posición de presidente de la Fundación del Toro de Lidia pide «calma». «Vamos a estar preparados –prosigue–, pero vamos a esperar un poco». Y añade: «Entiendo que no les puedan gustar los toros, pero que respeten a los que sí, que no son pocos [alrededor de cinco millones de espectadores]. El animalismo es una bala al corazón de la España vaciada y no olvidemos que la tauromaquia no es de izquierdas ni de derechas. Forma parte de nuestro patrimonio cultural, genético, medioambiental y económico. Solo pido respeto». El ganadero de la Acoronada aporta un dato: «Cuando compramos “Las Tiesas” solo había un pastor. Ahora, cinco familias viven en su propia vivienda en la finca». Además del acuerdo del director de lidia grana con la cuadrilla morada, reconoce que el futuro Ejecutivo dependería de «formaciones políticas que no se caracterizan por querer lo mejor para el país».

Joselito: «La que nos espera... Voy a ir a por vaselina antes de que se acabe»

José Miguel Arroyo «Joselito» también mostró su preocupación. Al natural: «La que nos espera... Voy a ir al mercado a por un bote de vaselina antes de que se acabe». El maestro madrileño considera que «los partidos son las personas, y si manda un majara, sea de la línea que sea, el partido será un majara». Sin pelos en la lengua, critica el actual progresismo: «El verdadero progresista nunca contemplaría el prohibir y, además, en la vida hay que tener valor y no enmascararse». No entiende que en algunos programas electorales de los posibles socios del PSOE se «preocupen más del animal que de la persona». Y remata: «Un presidente debe gobernar para todos, guste más o menos una profesión, aquí no hay ciudadanos de primera y segunda. Sea de izquierdas o de derechas, lo que necesita es inteligencia y ser coherente». Al fondo de la alarma despertada en la afición, una perla taurina: «La cosa está peor que Cagancho en Almagro».