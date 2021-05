Morante de la Puebla rompe su relación de apoderamiento con Matilla De momento, el propio torero sevillano dirigirá su carrera

Con gesto contrariado andaba ayer Morante de la Puebla por el callejón del Palacio Vistalegre, donde no solo no se había registrado la entrada deseada para dos figuras como el sevillano y El Juli, en una fecha en la que en el paladar se quedó la faena de Juan Ortega, sino que se estrelló con un mal lote de Garcigrande. Y de noche el torero sevillano comunicó a Matilla su decisión de romper con la casa salmantina, cuyos números en esta feria no han sido los esperados, y no solo por la coincidencia de ayer del final de Liga.

Si en el ruedo ha habido muchas faenas para el recuerdo -entre ellas una de Morante el viernes 14 en una tarde inolvidable en la que cargó la suerte con el toreo de las viejas esencias-, además de las dramáticas cogidas -de las que los toreros evolucionan favorablemente-, la taquilla no ha funcionado del todo. Las dos tardes de Roca Rey han sido, con diferencia, las de mayor reclamo, aunque en ninguna se acabó el papel. Y, mientras, el fin de semana anterior en Córdoba, sí se colgaban dos carteles de 'No hay billetes'. Precisamente, en la plaza de los Califas, Morante brindó a su empresario, José María Garzón. De momento, al parecer, el genio de La Puebla del Río dirigirá él mismo su carrera.