Martín Arranz: «En estos momentos, no me importaría apoderar a Roca Rey» La figura peruana ha roto con Valencia y Campuzano

Rosario Pérez Madrid Actualizado: 23/09/2020 21:50h

El teléfono de Enrique Martín Arranz arde. La ruptura de Andrés Roca Reycon sus apoderados, Ramón Valencia y José Antonio Campuzano, ha hecho que muchas de las miradas se dirijan a un taurino independiente e irrepetible.

«Rosario, ya sé por lo que me llama -dice Martín Arranz tras un breve saludo-. Mire, no tengo el gusto de conocer a Roca Rey, al que yo llamo el Cóndor de los Andes, ni de haberle saludado, aunque sí conozco a algún familiar de Lima». ¿Estaría dispuesto a apoderarlo? «Mire, en estos momentos, tal y como está el toreo, por el bien de él, porque siempre actuaría en beneficio de Roca Rey, y también de la tauromaquia, no me importaría apoderarlo».

Y añade: «Ahora que he dejado lo del Batán, haría un montón de cosas a favor de él. Porque siempre hay que pensar en el torero. Y también en el toreo. Es necesario hacer muchas cosas, sin olvidarme nunca de los novilleros».

Recordemos lo que dijo sobre Roca Rey en una reciente conversación con ABC a corazón abierto: «En el grupo de José Tomás hay otro al que llamo el Cóndor de los Andes. Mucho cuidado con la quietud de ese señor. Hay otros que torean muy bien, pero este señor, en otros tiempos, otros toreros con menos, eran líderes de masas. Ese tenía que haber pasado la frontera social. Bueno, bueno, cuando la prensa publicó que había cobrado 45 mil o 50 mil euros en Roquetas de Mar, la mitad que El Juli, yo pegaba saltos en la cama. Eso no se le puede hacer a un torero que se arrima así. ¿Cómo se le puede hacer esa afrenta a ese señor? Ese tiene que ganar un euro más que ninguno. Eso me dolió en el alma, con lo quieto que se queda; si soy yo, le quito la cartera a ese Roquetas y me quedo con la plaza al año siguiente. Me da igual el empresario y el concejal. Cobro lo del anterior y lo de este; cobro esto, y si quieren, bien, y si no, adiós. Eso se lo he hecho a más de uno. Eso no se puede consentir, esa afrenta a ese señor, al que ni conozco, que tiene que ganar más que ninguno».

La cuestión ahora es que Roca Rey, salvo que tenga ya un as en la manga, la figura más taquillera, se ha quedado libre. Y Martín Arranz, quien asegura no conocerlo, estaría dispuesto a apoderarlo.