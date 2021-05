Padilla, junto a Perera, ayer tras pasar a planta - Guillermo Navarro

Manuel Perera: «Padilla me cogió en brazos y me sujetó las tripas» El héroe jerezano, con 39 cornadas, es apoderado y maestro del novillero extremeño. Desde el pasado lunes en Vistalegre se enfunda también el terno de ángel de la guarda, siempre al quite