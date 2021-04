Leganés, la primera feria taurina de la Comunidad de Madrid con un aforo del 40% El serial presentado por Tauroemoción se celebra los días 7, 8 y 9 de mayo con 3.400 espectadores

«Nos reunimos para celebrar la vida», prologó Cristina Sánchez en la presentación de la Feria de Leganés, hecha ya carne y hueso después de no pocos escollos. El serial de la Cubierta será el primero que se celebrará en la Comunidad de Madrid (los días 7, 8 y 9 de mayo) con un aforo del 40 por ciento –con 3.400 espectadores–, si hasta entonces no lo impide la propuesta del Gobierno de prohibir los espectáculos de más de mil personas. La torera continuó con una frase de la Fundación de Toro de Lidia que acaba de abandonar: «La tauromaquia es el regalo cultural de España a la humanidad. Nunca una frase definió tan bien lo que significa nuestra Fiesta».

Sánchez dijo que es la hora de dejar de «sentirnos perseguidos» y es hora «de reivindicarnos, porque sin toros no hay fiesta y sin fiesta no hay pueblos». Agradeció también el «paso al frente en circunstancias tan convulsas» de Alberto García, capitán de Tauroemoción. «Es una empresa joven capaz de revolucionar el sector taurino», señaló.

El empresario, además de hablar de la variedad de las combinaciones, subrayó su apoyo al festejo popular con un concurso de recortes –«es fundamental para la supervivencia de la tauromaquia»– y habló de su apuesta por la juventud, tanto con la novillada –un milagro en una feria de fin de semana–, como con un cartel de jóvenes en el que reaparecerá Javier Cortésdespués de su cornada en el ojo en Las Ventas en 2019. «Salgo de un percance muy fuerte y, después de pasar por momentos muy malos, me siento más vivo que nunca. Aquel día parecía que se iba a acabar todo y ahora llego con mucha ilusión, preparándome como si fuese a Madrid». Y en su umbral toreará, acompañado de Ginés Marín y Román, con una sonrisa por esta reactivación de la temporada después de un 2020 casi en blanco para el sector. La rematada terna de Enrique Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega, con toros de Cuvillo, abrocharán el ciclo.

Abonos y precios

El empresario hizo alusión a los precios: «Además de una crisis sanitaria, nos enfrentamos a una crisis económica, por lo que hemos hecho un esfuerzo con los abonos, desde 42,5 euros. Para los niños, que son el futuro, hacemos una rebaja del 50 por ciento en cada entrada. En el caso de los recortes, ya tienen un precio popular de 15 y 10 euros para mayores y niños, respectivamente».

Alberto García mostró su «agradecimiento a la Comunidad de Madrid por permitirnos ejercer nuestro trabajo, pues estábamos en situación límite, desde empresarios a toreros, cuadrillas y, sobre todo, los ganaderos, que no pueden hacer un ERTE a los toros». Organizador de 11 festejos en la primera temporada Covid (2020), comentó que se vio «lo cívica que es la gente del toro y que no hubo ni un solo incidente». «Animo a todas las Comunidades que no la han hecho (Castilla La Mancha ya permite el 75 por ciento y Extremadura el 50) a dar toros –añadió–, porque se ha demostrado que es un espectáculo seguro. Esperemos que a esta decisión de la Comunidad de Madrid se sumen el resto. Y animo también a todos los aficionados a que acudan no solo a Leganés, sino a Vistalegre, Aranjuez y todas las que se anuncien. No hay mejor respuesta a los partidos extremistas que demostrar con la asistencia a las plazas que los toros interesan y que hay buenos aficionados de todos los colores políticos».