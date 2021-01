Kiko Rivera, en el adiós a su tío Riverita: «Dale besos a papá» «Solo lamento no habernos podido conocer más», ha escrito el hijo de Paquirri

«Descansa en paz Tito. Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo. Dale besos a papá». Con esas emotivas palabras, el hijo menor de Paquirri despedía a su tío José Rivera «Riverita», que murió ayer tras no superar un cáncer.

El hermano mayor del mito de Pozoblanco y Kiko Rivera se habían conocido recientemente en Barbate, en un encuentro en el que estuvo acompañado por sus hermanos Francisco y Cayetano. Su tío, un ser generoso y de gran corazón, según todos los que le conocieron, regaló a Kiko un capote, ese recuerdo que ahora guarda «con todo el cariño del mundo». Ese encuentro se produzco a raíz de la polémica por la herencia de Paquirri.

También los hermanos de Kiko se despidieron a través de las redes de Riverita con sentidos mensajes. Así decía el de Paquirri: «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú, como siempre, haciendo las cosas tuyas les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos, tío José. Ya nos veremos. Da besos por ahí arriba de mi parte».

El mensaje de Cayetano

Muy emotivo era el de Cayetano:

«Hoy en el cielo están de suerte...

"Mi edad es mi sabiduría", decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, "Torero" del que más se enorgullecía.

Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura.

Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna...

El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias, tío José, por haber existido en mi vida.

Te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa.

Te quiero, tío José, nos vemos en la otra orilla...».

El encargado de comunicar la noticia fue José Antonio Canales Rivera: «Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros, pero sí su alma». Con estas palabras comunicaba José Antonio Canales Rivera la muerte José Rivera «Riverita», el hermano de Paquirri. «Sabio, mago, torero, artista, simpático, amable, eterno...», añadía Canales.