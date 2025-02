El Soro «reaparece» en la presentación de los carteles de Fallas

CARTELES

Domingo, 8 de marzo

Novillada sin picadores. Novillos de Jandilla - Vegahermosa para Christian Parejo - E.T. Beziers; Emiliano Robledo - E.T. Aguascalientes ETMSA; Alejandro Peñaranda - E.T. Albacete; Nino Julián - E.T. Nimes; Javier Camps - E.T. Valencia; Germán Vidal ‘El Melli’ - E.T. El Volapié.

Jueves, 12 de marzo

Novillos de Fuente Ymbro para ‘El Rafi’, Miguel Senent ‘Miguelito’ y Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’.

Viernes, 13 de marzo

Novillos de El Parralejo para Diego San Román, Tomás Rufo y Miguel Polope.

Sábado, 14 de marzo

Toros de Victoriano del Río - Toros de Cortés para Sebastián Castella, Cayetano y Roca Rey.

Domingo, 15 de marzo

Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y José María Manzanares.

Lunes, 16 de marzo

Toros de Juan Pedro Domecq para el mano a mano entre Enrique Ponce y Pablo Aguado.

Martes, 17 de marzo

Toros de Jandilla para David Fandila ‘El Fandi’, Emilio de Justo y Román

Miércoles, 18 de marzo

Toros de Domingo Hernández - Garcigrande para Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña

Jueves, 19 de marzo

Matinal – Toros de Fermín Bohórquez para el mano a mano entre Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Tarde - Toros de Fuente Ymbro para Juan Leal, Jesús Duque y David de Miranda.

Sábado, 9 de mayo

Novillos de Zacarías Moreno para Manuel Diosleguarde, Juan Fernando Molina y un puesto para el novillero triunfador de Fallas.