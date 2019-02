«Pasión y armonía» en los carteles taurinos de la Feria de Fallas 2019 Enrique Ponce hace doblete y Paco Ureña reaparece en un serial presentado en una gala en Valencia

La Feria de Fallas 2019 ya tiene carteles taurinos. Las combinaciones han sido presentadas esta noche en el Centro Cultural La Beneficencia en un multitudinario acto, al que acudieron distintos representantes del mundo del toro, la cultura y la política. A la gala asistieron, entre otros, El Fandi, Diego Urdiales, Fortes, Toñete, Jesús Chover, Sergio Galán, Leonardo Hernández, Victorino Martín, Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río, Daniel Ramos, José María Ángel, Toni Gaspar y Toni Vázquez.

El empresario del coso valenciano,Simón Casas, señaló que en los carteles ha buscado «la armonía, porque me considero un artista; estoy seguro de que la feria va a dar grandes resultados por la pasión que he puesto al confeccionarla». Y remató: «Solo falta una figura [Morante], porque no ha querido...» Antes, ensalzó la tauromaquia: «Representa unos valores que ayudan a entender la vida».

En el serial, con figuras y noveles, destaca la doble presencia de Enrique Ponce en la feria de la reaparición de Paco Ureña, tras la cornada sufrida en el ojo el pasado septiembre en Albacete.

Estas son las tardes de toros en Valencia:

Domingo 10 de marzo. Toros de Victorino Martín para Rafaelillo, Octavio Chacón y Fortes.

Lunes 11. Novillos de Guadajira para Juan Cervera, Ángel Téllez y Francisco de Manuel.

Martes 12. Novillos del Parralejo para Diego San Román, Miguelito y Borja Collado.

Miércoles 13. Toros de Alcurrucén para Álvaro Lorenzo, Luis David Adame y Pablo Aguado.

Jueves 14. Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón.

Viernes 15. Toros de Victoriano del Río para El Juli, Roca Rey y Jesús Chover, que toma la alternativa.

Sábado 16. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y Paco Ureña, que reaparece.

Domingo 17. Toros de Jandilla para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Cayetano.

Lunes 18. Toros de Los Espartales para el rejoneador Diego Ventura y de García Jiménez para Enrique Ponce y Toñete.

Martes 19. Por la mañana: toros de Fermín Bohórquez para los rejoneadores Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Por la tarde: toros de Fuente Ymbro para Emilio de Justo, Román y Ginés Marín.