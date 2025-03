Domingo de Resurrección en Sevilla: Morante vino en calesa, luciendo arte

A pesar de la luxación clavicular que sufrió el día anterior en La Línea, Morante sí torea en la corrida más importante del año para los sevillanos, el Domingo de Resurrección. Es un gesto torero, propio de su actual responsabilidad. Luego, los toros de Juan ... Pedro dan al traste con todas las ilusiones (lo mismo sucedió en Valencia, con este mismo cartel). Solamente en la primera faena, Morante roza el trofeo, después de un artístico trasteo. Ortega y Aguado sólo pueden mostrar detalles sueltos.

Por la mañana, el redoble de las campanas de la Giralda lanza al aire la buena nueva: Jesús ha resucitado. Es uno de los misterios de nuestra fe y uno de los mayores motivos de nuestra esperanza: «Muerte, ¿dónde está tu victoria?», escribe San Pablo a los Corintios. Y Gustav Mahler anota, de su puño y letra, en el manuscrito de la partitura de su Segunda Sinfonía: «Moriré para vivir».

En Sevilla, vivimos la alegría pascual como en muy pocos sitios: después de la tristeza de la Semana Santa –aunque, aquí, la estética lo ilumine todo–, este domingo es una nueva 'Consagración de la primavera', más feliz que la de Stravinski. Lo dijo don Manuel Machado: «Todas las primaveras / tiene Sevilla/ una nueva tonada / de seguidillas». Este festejo supone, también, el comienzo de la temporada taurina sevillana: algo básico en la cultura de la ciudad. Ha pronunciado el Pregón Taurino, recuperando el que se suspendió por el Covid, Félix de Azúa: un culto ensayo sobre el toreo como arte y rito. El Covid le ha impedido presentarlo, como estaba previsto, a su amigo Mario Vargas Llosa, aficionado ferviente.

Por la tarde, resplandece al sol la joya que es la Plaza de los Toros. Ya no podrá escribir Juan Manuel Albendea su tradicional artículo, reclamando un premio a la ejemplar conservación del monumento. Somos afortunados los que podemos acudir a esta corrida, una de las más hermosas del año. El cartel, sevillanísimo, con Morante, el indiscutible número uno actual, y los dos jóvenes que están ilusionando a muchos aficionados, Juan Ortega y Pablo Aguado.

SEVILLA REAL MAESTRANZA. Domingo de Resurrección, 17 de abril de 2022. Lleno de 'No hay billetes'. Toros de Juan Pedro Domecq (incluido 3º bis), de muy pobre juego, pitados todos en el arrastre. El 4º, sobrero de Virgen María, complicado. MORANTE DE LA PUEBLA, de añil y oro. Pinchazo y estocada desprendida (saludos). En el cuarto, media (silencio). JUAN ORTEGA, de Baratillo y oro. Estocada (saludos). En el quinto, pinchazo y estocada caída (silencio). PABLO AGUADO, de verde hoja. Dos pinchazos y estocada (silencio). En el sexto, pinchazo y estocada (palmas de despedida).

Lo más brillante se vive en el prólogo y en el primer acto. Por las calles del Arenal veo llegar a Morante, con su cuadrilla, en una calesa: una estampa decimonónica que provoca entusiasmo. Inevitable resulta recordar la letra de 'El Relicario':

Vino en calesa, luciendo arte, y yo, al mirarlo, me estremecí: con hombro bueno o con hombro malo, el de La Puebla ya está aquí y su Sevilla, enamorada, pronto, muy pronto le ha dado el sí. No se empleaba en el capote, ni parecía que iba a embestir. Por la faena, nadie apostaba ni un miserable maravedí pero los genios son de otra pasta y este Morante lo hace sentir: con su toreo con las dos manos, levantó pronto un frenesí. Sus naturales, tan naturales, a los tendidos hacían rugir mientras la banda nos deleitaba tocando, alegre, 'España cañí'. Por el pinchazo, no corta oreja pero la gente está feliz. Es la hermosura del toreo clásico, ése que nunca puede morir.

Después del recuerdo a la música y la poesía, toca volver a la dura prosa de los toros que frustraban todas las posibles faenas. Devuelto por flojo el cuarto, el sobrero de Virgen María, bien armado, pega arreones, rebrincado. Morante lo lidia con el capote, brinda a la Infanta Elena y comienza por alto, con la mano en la barrera: un recurso clásico, que tantas veces vi a Luis Miguel. Luego, José Antonio le da al toro la lidia que merece y que no todos comprenden, incluido el macheteo final por la cara. Con habilidad, se lo quita de en medio.

A Juan Ortega le he visto alguna faena memorable... y también dificultades técnicas, cuando el toro presenta dificultades. Levanta olés en las verónicas de recibo al segundo, bajando los brazos, clavando el mentón. 'Reservón' es un buenazo con las fuerzas justas, que le deja lucir con el capote, en verónicas y chicuelinas. Quita Aguado también por chicuelinas: ¡qué insistencia en lo fácil! Se luce mucho Abraham Neiro, clavando los palos de poder a poder, dejando que el toro arranque, algo que ahora vemos pocas veces. El diestro muestra su añeja torería en los ayudados iniciales pero el toro protesta al final, por flojo, y muy pronto se apaga. Ha intentado hacer el buen toreo pero no corrige las dificultades con la lidia adecuada. El quinto sale echando las manos por delante, protestando. Las buenas verónicas quedan a mitad y surge el grito: «¡Ganadero!» Después de algún momento de apuro, logra algún muletazo con aroma pero un par de desarmes frustran todo. Mata a la segunda, no bien.

Triunfó Pablo Aguado en Castellón, dentro de su línea estética. Lesionado el tercero al chocar con el burladero, el sobrero tardea pero va: Aguado se luce en las verónicas de recibo, jugando los brazos con naturalidad. Muy bien Iván García con los palos, como siempre. Pablo acompaña con gusto las suaves embestidas pero el bondadoso toro se para, es un marmolillo, la gente pide que lo mate. Así, sin que el toro repita, con muletazos uno a uno, es imposible que surja la emoción. Se muestra inseguro con la espada.

Con la tarde –y las ilusiones– ya vencidas, el sexto sale huyendo pero Pablo aprovecha las bonancibles embestidas para mecer el capote. Aunque apenas lo pican, se mueve claudicante. Dibuja Morante un precioso quite y Aguado replica por vistosos delantales. ¿Será éste el frecuente toro de Juan Pedro que 'se deja' y salva una mala tarde? ¡Ni eso! Sigue flaqueando en la muleta, aunque conduce con suavidad las embestidas. Sin emoción alguna, el bondadoso público le pide que lo mate, entre palmas de tango. Un triste final para una tarde tan prometedora.

Es la realidad indiscutible de la Fiesta: sin toros bravos, fuertes, encastados, no hay arte, ni música ni poesía que valga. ¿Aprenderán los profesionales? No lo parece. En Madrid, repetirán los mismos diestros con los mismos toros.

Posdata. En un acto organizado por la Fundación del Toro de Lidia, ha proclamado Carmen Calvo que, «en la pandemia, dije a Trabajo que yo no pasaba por lo de negar ayudas a los taurinos». De hecho, no le hicieron mucho caso hasta que los tribunales no les obligaron. Mejor hubiera hecho en reclamar a la también socialista alcaldesa de Gijón que cesara en su absurda guerra contra la Tauromaquia, en la que hoy mismo sigue.