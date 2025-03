Sábado de gloria de Emilio de Justo y ‘Andorrano’ en Almendralejo

Lleno de ‘No hay billetes’ en la primera corrida de la temporada en Extremadura. (Aquí sí han permitido el aforo del cincuenta por ciento). En el cartel anunciador, un rótulo: ‘Extremadura, tierra taurina’ . Es verdad: Bienvenida es un pueblo de Badajoz, donde nació ‘el Papa Negro’, fundador de la dinastía. A los diestros de esta tarde hay que añadir, entre los actuales, a Juan Mora, Talavante, Ginés Marín, Garrido, Rafael Cerro, Posada de Maravillas... Y varias ganaderías andaluzas se han trasladado a esta zona, uniéndose a las que ya había.

Los toros de Luis Algarra muestran gran nobleza, con un juego desigual. Antonio Ferrera se estrella con el peor lote. Miguel Ángel Perera falla con la espada. Emilio de Justo es el rotundo triunfador.

El primero empuja en varas, aguanta bien Antonio Prieto: Ferrera le hace saludar, en un gesto poco frecuente y digno de aplauso. Lo saca del caballo toreando, como suele (la línea clásica de Gallito). Un gran par de Fernando Sánchez. El toro embiste con violencia y el diestro ha de usar todo su oficio para no ser desbordado. Mata a la segunda y saluda desde el callejón. El toro me ha recordado al fiero animal que canta Espronceda –nacido en Almendralejo– en su ‘Diablo mundo’: «¿Visteis el toro que celoso brama, /la cola ondeando, sacudida al viento?» El cuarto, burraco, flaquea mucho pero no lo devuelven. Lo cuida con muletazos a media altura pero el toro se derrumba y el público no sale de su enfado. Mata caído. Ha tenido el peor lote: un toro violento y otro, inválido.

Gran par de Curro Javier

Recibe Perera por verónicas al segundo; clava los pitones en la arena un buen rato, acusa el quebranto. Aprovecha su nobleza con muletazos suaves, templados; se le ve muy a gusto delante del toro pero pierde el trofeo al agarrar la estocada a la tercera. El quinto no se entrega del todo y se pega una voltereta, después de un gran par de Curro Javier. Comienza Perera con el primer muletazo cambiado de la temporada –¿cuántos veremos?–. El toro, muy dócil, quiere irse. Lo imanta en su poderosa muleta pero se apaga y acaba rajado en tablas. Acaba con el arrimón, deslucido por un toro muy parado. Se ha pasado de faena y mata mal: ¡esa espada! Un diestro tan poderoso necesita toros con mayor poder.

Emilio de Justo fue uno de los que más toreó el año pasado, y con buen éxito. Se parte el pitón de salida el tercero. Recibe flexionando la rodilla al sobrero. Quita con chicuelinas y tafalleras. Saluda en banderillas Ángel Gómez. El toro embiste con alegría y nobleza. El diestro tarda algo en acoplarse pero acaba trazando buenos naturales clásicos, de mano baja. Después de pinchar, se vuelca con la espada, sale con la taleguilla destrozada, en un momento de gran emoción: dos orejas. Por poco se ha librado de un grave percance. Recibe con verónicas al último y se luce con lentas chicuelinas, también de compás abierto (la moda que trajo José Tomás, que no logro entender). Saluda Morenito de Arles. Brinda a Luis Reina, matador de la tierra y director de la Escuela de Badajoz. El toro flojea un poco pero es muy noble. Sin probaturas, saborea las dulces embestidas en muletazos largos y templados, por los dos lados: una faena redonda, con un toro excelente. Rubrica con una gran estocada: dos orejas y rabo y vuelta al ruedo a ‘Andorrano’, un gran toro.

La gloria de este Sábado de Gloria ha sido para Emilio de Justo. Es justo levantar, en su honor, la copa de cava : de cava de Almendralejo, naturalmente.

FICHA PLAZA DE TOROS DE ALMENDRALEJO. Sábado, 3 de abril de 2021. Cartel de ‘No hay billetes’ dentro del aforo permitido. Toros de Luis Algarra, incluido 3º bis, muy nobles, de juego variado; el 6º fue premiado con la vuelta al ruedo. ANTONIO FERRERA, de berenjena y oro. Pinchazo, estocada y descabello (ovación). En el cuarto, estocada caída (silencio). MIGUEL ÁNGEL PERERA, de verde hoja y oro. Dos pinchazos y estocada (saludos). En el quinto, dos pinchazos y estocada (saludos). EMILIO DE JUSTO, de verde esperanza y oro. Pinchazo y gran estocada (dos orejas). En el sexto, buena estocada (dos orejas y rabo).

