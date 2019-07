Directo: susto en el prólogo de faena de Antonio Grande en el primer novillo en Santander Sorprende la calma de Fernando Plaza con el segundo de la tarde,

PRIMER NOVILLO

Gustó Antonio Grande en su variado saludo, de rodillas primero y erguido después, a la verónica y por chicuelinas. Por cordobinas, muy despaciosas, fue el quite. Y de hinojos se plantó con una trebolina, un farol en el que fue arrollado con violencia. Se asustaron los tendidos, que hbín congregado una estupenda entrada en una novillada -benditas sean en tiempos de escasez-, pero no se amilanó el salmantino, que echó de nuevo las rodillas por tierra para conducir la embestida a derechas. Repetía el de Zacarías Moreno, sin terminar de humillar, y el joven de Salamanca lo exprimió con un sobrio concepto, salpicado de momentos con su aquel. Aunque el trazo no resultó siempre limpio y se revolucionó por instantes, bordó los de pecho y anduvo decidido siempre. Remató por bernadinas, pero pinchó. Se quedaba en la cara y así no había forma. El posible trofeo se quedó en saludos y una ovación par el novillo.

SEGUNDO NOVILLO

Fernando Plaza, triunfador en Madrid, se echó el capote a la espalda en un par de gaoneras tras el saludo por verónicas. Firme en las tafalleras siguientes. Como su compañero anterior, brindó al público. Por estatuarios fue el prólogo, con un pase del desdén y varios de pecho. Todo con mucha serenidad. Sorprendente su calma, con el toque suave a «Mocito», con calidad dentro de sus cositas de manso. Plaza se lo pasó muy cerca, más cerca todavía, con mucho valor, aunque a veces lo ahogó. Como aquella ilusionante faena no acabó de prender en los tendidos, se plantó de rodillas en el final con unas manoletinas. La defectuosa estacoda necesitó del uso del descabello. Falló y abortó el premio.

TERCER NOVILLO

Buen aire de José Fernando Molina a la verónica en la bienvenida con el novillo de su debut en cuatro Caminos, que manseó tela. Sergio Aguilar se lució con un gran par. Y la esperanza de Albacete brindó al público. Ganó terreno hasta los medios algo genuflexo. Y allí planteó su labor. Como ya ocurriera con el capote, se le venció por el izquierdo. El rubio albaceteño persiguió el tmepoe en todo momento y le bajó las telas. Una serie diestra, enlazada a un cambio de mano y uno de pecho, fue la que más plácemes cosechó. Cuando regresó al izquierdo, «Lechón» no le perdonó y se lo llevó por delante con violencia. Molina se uqitó las zapatillas y continuó con la mano de la cuchara, entre ovaciones por su disposición.