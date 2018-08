Carteles taurinos Directo: Talavante matará Adolfo y Victoriano en Otoño Cerrados los cruces para la próxima feria en Las Ventas

Todo está listo para el comienzo del sorteo de la Feria de Otoño de Madrid. Por primera vez en la historia, se sortearán los puestos de los toreros. Expectación por saber con qué ganadería irá cada uno de los matadores anunciados, especialmente Alejandro Talavante, la mayor figura presente y la única que hará doblete.

Con Alejandro Talavante como figura principal y con el gesto entrar dos tardes en el bombo, también participará en el sorteo Diego Urdiales, Emilio de Justo, Octavio Chacón, David Mora, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, Román, Paco Ureña, Fortes y Luis David Adame. Se enfrentarán a estas posibles cuatro ganaderías: Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo, Victoriano del Río y Adolfo Martín.

Plaza 1 ha desvelado también los nombres de los novilleros que lidiarán el conjunto de Fuente Ymbro: Francisco de Manuel, triunfador de San Isidro, Pablo Mora, triunfador de las novilladas nocturnas, y Juanito, por sus destacadas actuaciones a lo largo de la temporada.

Comienzan los emparejamientos y enfrentamienots. Salen las bolitas rojas de Talavante: ¡Victoriano de Río y Adolfo!

El primer cartel cerrado es Adolfo Martín, con Talavante, Luis David Adame y Álvaro Lorenzo.

El primero en entrar en el Puerto es Román. Completan Ginés Marín. El último nombre en figurar es Emilio de Justo.

En Fuente Ymbro, Octavio Chacón y David Mora. La última bolita es para Diego Urdiales.

Paco Ureña entra en la de Victoriano del Río. con Fortes y Talavante.

Habla el empresario Simón Casas, en apasionado y sentido discurso: "La tauromaquia es una liturgia, es un misterio. He tenido miedo al principio, y lo sigue teniendo. Tenemos que dar misterio al arte del toreo, que no se puede gestionar en función de dogmas o intereses creados. Es lógico que cada torero busque la ganadería que más le convenga y que cada uno defienda lo que le interese. Pero el misterio es lo que hace grandes a los toreros. Y el misterio es lo que se ha creado hoy, en espera de carteles que ninguna empresa ha hecho. Esta empresa es la de más allá de los sueños. Los toreros son los más grandes de todos los artistas. Yo he querido ser torero. Hoy el empresario es la suerte. Quiero agradecer a los toreros sus cojones por dejar su vida en manos del misterio. Sois sacerdotes, camino de vida, alumbráis la mediocridad de la vida de todos lo demás, porque sois bellos y porque nos dais una lección de ética existencial. Por favor, que nadie se pase y sea violento y grosero con un torero. Tenéis la misón de pasar en esta sociedad un mensaje de paz, la paz cuando un torero pega naturales y pone a todo el mndo de acuerdo, ricos, pobres. Y el animal, al que queremos, porque representa lo más sagrado en la vida, la entrega hasta la muerte. Respetamos al toro y sus pulsiones. Es fiero y ataca porque lo ha querido la divinidad. Y se la da el privilegio de poder herir y matar al hombro. En las plazas hay repeto, todos nos debemos amar en la plaza para que al final nos amen a nosotros los aficionados. He querido ser torero, empresario"

Fechas:

Viernes 28. Victoriano del Río. Talavante, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame.

Sabado 29. Novillada.

Domingo 30. Puerto de San Lorenzo para Emilio de Justo, Román y Ginés.

Viernes 5. Adolfo con Talavante, Lorenzo y Luis David.

Sábado 6. Seis toros de Diego Ventura.

Domingo 7. Toros de Fuente Ymbro con Urdiales, Chacón y David Mora.