El debate 'Toros sí, toros no' llega a Sevilla con Arturo Pérez-Reverte como 'director de lidia': «Se va a liar» El escritor coordinará, junto con Jesús Vigorra, unas jornadas en las que participarán Rafael de Paula y Espartaco los días 16 y 17 de noviembre

«¿Por qué hablamos de toros, ahora? ¿Por qué planteamos a plena luz y sin complejos un debate que se mantiene como a media voz, como no queriendo molestar a nadie y contentar a todos? ¿Por qué toros sí o toros no ? Porque entendemos que es una cuestión de “todos”, puesto que a todos nos compete la libertad. Todos somos libres para elegir aficiones, equipo de fútbol, el arte que nos conmueve o el partido político al que damos nuestra confianza. Vivir es elegir. Pero para ello antes debe primar la libertad de pensamiento y acción, para luego opinar y decidir», señala la nota de 'Letras en Sevilla' , que organiza en su quinta edición el debate 'Toros sí, toros no: ¿cultura, tradición o barbarie?' , coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

«Se va a liar», escribió el autor de 'El italiano' en su twitter. Y, efectivamente, el revuelo se formó nada más anunciar este coloquio, con encendidos tuits de partidarios y detractores de la Fiesta.

Reflexiones

«¿Qué pasa con los toros en este país? ¿Son los toros un problema en España? ¿Acabarán por falta de público o por imperativo legal? ¿Ser taurino es perjudicial, para quién? ¿Ser antitaurino está bien visto, por quién? ¿Es una moda la corriente antitaurina que recorre España y sus instituciones, o resulta hoy más progre el taurino porque va contra dicha tendencia? Y si hablamos de maltrato animal, ¿por qué la sociedad consiente el supuesto maltrato animal para alimentarse, calzarse, abrigarse o experimentos de laboratorio, mientras que rechaza la tauromaquia, rito ancestral que muchos consideran arte? ¿Por qué llaman asesinos a los aficionados y a los toreros cuando acuden a la plaza? ¿Pueden convivir taurinos y antitaurinos?», se preguntan en la web de 'Letras en Sevilla'.

Los próximos 16 y 17 de noviembre reflexionarán sobre ello en la Fundación Cajasol los escritores Rosa Montero, Rubén Amón, Espido Freire y Carmen Camacho; los periodistas Antonio Lucas y Edu Galán; los historiadores Beatriz Badorrey y Juan Ignacio Codina; los abogados Nuria Menéndez de Llano y Joaquín Moeckel; el actor Emilio Buele para la lectura de textos literarios inspirados y en contra de la tauromaquia; y la intervención fuera de discusión de Rafael de Paula y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'. Unas jornadas coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra , «convocadas sin ningún tipo de prejuicios, sin posibilidad de ocultarse en el burladero, porque aquí el campo de batalla es la libertad y las armas son las palabras».