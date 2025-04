La corrida de Sevilla, en directo | Toros de Victorino para Ferrera y Perera, mano a mano

Llegan hoy los toros de la A coronada a Sevilla. Llegan los toros de Victorino Martín, con el recuerdo siempre del memorable Cobradiezmos, el toro indultado por Manuel Escribano. En esta edición, darán cuenta de la corrida Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera, mano a mano por la baja del lesionado Emilio de Justo.

Se resiste a salir Pobrecillo, negro entrepelado, de 539 kilos. Aplauden su seriedad cuando pisa el albero. Quiere Ferrera lucirlo en el caballo, pero finalmente no le queda más remedio que reducir la distancia. Superior el tercio de banderillas: si torerísimo lo hace José Chacón, grande es el par de Fernando Sánchez. Ambos se desmonteran, sin olvidar la lidia de Revuelta. El matador brinda a través de las cámaras del canal Toros a Emilio de Justo por las páginas escritas en la tauromaquia tanto en Sevilla como en Madrid. "Te deseo que pronto estés con nosotros en el ruedo", dice el extremeño. Y descorcha un prólogo por bajo con mucho sabor en la que abre los caminos al toro. Promete otra serie, pero el noble animal tardea cada vez más. Le falta fondo. Echándole las telas, logra algunos muletazos con emoción en una faena que acabó en las cercanías y mal rematada con la espada. Suena un aviso. Silencio.

Miguel Ángel Perera también tiene el gesto de brindar el primero de su lote a De Justo. Mosquetón se llama este segundo, número 16, de 540 kilos. De buena presencia, su comportamiento pronto desilusiona: le falta mucha vida. No le queda otra que abreviar. Pincha. Silencio

Sale Director, número 62, el más pesador, con 577 kilos. Quiere lucirlo en varas y le concede una distancia kilométrica, pero finalmente Ferrera tiene que acortar los terrenos. Tardea un mundo el victorino. Y un mundo le cuesta acudir al capote en la lidia de Chacón. Se lo saca Antonio a los medios y tira de la derecha. Pero es el pitón izquierdo el que esconde la calidad y el temple mexicanos. Los naturales de Ferrera despiertan la música. Y al natural acaba por el diestro. Rescata el pacense su forma de entrar a matar desde lejos: andando andando, se dirige hacia el cárdeno. Y con el toro sin moverse entierra un espadazo. Petición de oreja, que no llega, y vuelta al ruedo.

Portezolano, número 70, de 545 kilos. Trae la fuerza muy justa este cuarto toro y el público protesta. Perera lo hace todo a favor del animal, concediéndole distancia para que acuda con la inercia a la muleta. Poco a poco, va acortando terrenos. Perdiéndole pasitos, busca la templanza para sostener a este Portezolano. Pero el eco no llega.

A ver si se cumple el dicho de que "no hay quinto malo". Pobrecito es su nombre, número 65, de 530 kilos, hijo de Cobradiezmos. Se arrebata Antonio Ferrera a la verónica. Y ganándole terreno dibuja una docena de lances que cautivan con su capote azul. Emocionantísimo. Y sigue la emoción en varas y durante la lidia. Inspirado Ferrera. Y soberbio otro par de Sánchez. Ferrera brinda a Joaquín. Le pide que salga a la plaza; el futbolista no quiere. "Vamos que tú eres torero, yo te pago la multa". Y el bético pega un salto olímpico. Promete este victorino, el mejor. Y Ferrera lo sabe, especialmente por el estupendo pitón zurdo. Ferrera, en Ferrera, pone el alma y llena el escenario con su personal interpretación del toreo. A cámara lenta un cambio de mano. Superior. Y a cámara lenta las embestidas. Cada vez más abandonado el torero, ya en las cercanías. Hundido el cuerpo, saboreando cada rítmica embestida. Y la afición paladeando cada muletazo. Otra vez se perfila para matar desde la distancia, con la muleta en el hombro ahora. Pincha en el primer encuentro y, en su afán de enterrar el acero, el pitón le raja la taleguilla. Se posiciona de nuevo y ahora sí deja una estocada. Piden las dos orejas, pero se concede una, con dos vueltas al ruedo. Aunque hay algún gesto más histriónico, sensacional faena de Ferrera, puro sentimiento. Y magnífica la clase de Pobrecito.