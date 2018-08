Las constantes trabas del Ayuntamiento de Valladolid a la feria taurina Frente a la imposibilidad de anunciar los carteles en la ciudad, la empresa lanza una campaña para que los niños vayan gratis a los toros

No conforme con retirar el título de ciudad taurina a Valladolid, cerrar el Museo del Toro, perder el trofeo San Pedro Regalado, e incluso quitar el camión que regaba el ruedo, el Ayuntamiento capitaneado por el socialista Óscar Puente no para de poner obstáculos a todo lo que tenga que ver con la Fiesta taurina. Así, en el programa de fiestas, se olvidan de que en septiembre hay toros en tierra pucelana. Y no solo eso: la empresa se topa con dificultades para colocar publicidad en las calles de la ciudad para anunciar los carteles. Algo propio de la época de la censura en pleno siglo XXI, como Ada Colau hiciese con Morante en Barcelona: censurar su imagen en un edifico del Paseo de Colón.

Frente a tanta traba, los empresarios de Gestión Universal de Espectáculos han lanzado la campaña «Niños gratis en la Plaza de Toros de Valladolid, tras los sucesivos obstáculos políticos que el Ayuntamiento lleva imponiendo al correcto desarrollo de la actividad taurina». Y sigue el comunicado: «Un profundo silencio administrativo que imposibilita la realización de actividades de promoción de la Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo por parte de la empresa, entre las que destaca la ausencia de los festejos taurinos en el programa municipal de ferias, la negativa en el desarrollo de acciones de street marketing en las calles de Valladolid tras registrar la propuesta, dificultades en la inserción de publicidad en el centro de la ciudad... Todo ello acumulado a las restricciones y trabas que el equipo de gobierno dirigido por el señor don Óscar Puente impone al recinto, la Plaza de Toros de Valladolid, para el correcto desarrollo de cualquier espectáculo: conciertos, exposiciones, ferias y eventos en general».

Los menores de 16 años, acompañados de un adulto, podrán acceder gratis al coso los días 4 y 5 de septiembre en una feria en la que destaca la doble presencia de José María Manzanares. Las invitaciones podrán retirarse en las taquillas de la plaza, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 de lunes a viernes, y sábado sólo en horario de mañana. Se emitirán entradas especiales para los niños y se solicitará el DNI en puertas. Los abonados pueden obtener sus localidades también en las taquillas de la plaza.