Carta del aficionado que ha ganado el juicio contra los antitaurinos

El juicio contra los antitaurinos violentos que quisieron boicotear una conferencia de la catedrática de Historia, Yolanda Fernández Fernández-Cuesta, dentro del Aula de Tauromaquia del CEU, el lejano 4 de diciembre de 2014, se había señalado para esta mañana del 18 de febrero de 2019.

Previamente a la actuación, los acusados han aceptado las peticiones que habíamos realizado como acusación particular de seis meses de cárcel, para cada uno. Esta es la pena para los dos acusados de desórdenes públicos, además del pago de las costas judiciales.

Un gran triunfo, pues se ha conseguido que las actuaciones de los antitaurinos no sean «gratis total». Por primera vez se les ha imputado un delito de desórdenes públicos, de lo que no había antecedente.

No soy jurista y no sé el alcance legal para el futuro, pero sí sé que es la primera condena por desórdenes públicos y eso es importante. Nada pedía para mí, pues toda la actuación se enfocó para tratar de evitar la impunidad de esos grupúsculos violentos, que a punto han estado de convertir la agresión contra los aficionados que asisten a un espectáculo legal o a un acto cultural de la tauromaquia en una moda.

Reitero las gracias a José Ramón García, verdadero artífice de la condena y de conseguir con sus recursos que no se archivaran las actuaciones. A todos los amigos, los que han participado como testigos, los que me han acompañado al juicio y los que, incluso sin conocerme, me han apoyado en esta pelea contra la sinrazón, coronada por el éxito judicial.

