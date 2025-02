«Bailaor», el toro que mató al rey de los toreros

«Bailaor», o «Bailador», ha pasado a los anales como el toro que mató a Joselito, el rey de los toreros. Perteneciente a la ganadería de la Viuda de Ortega , se lidió en quinto lugar en la fatídica tarde de Talavera.

Hijo de «Canastillo» y de la vaca «Bailaora», tenía el pelo negro y, según figura en el Cossío, era un toro de «escaso tamaño, presencia y trapío».

«Le ha matado el toro quinto; se llamaba Bailador, era negro, tenía cinco años, era muy chico, era corto de pitones y pesaba sólo 260 kilos; pertenecía a la ganadería de la viuda de Ortega , una cruza de Veragua y Santa Coloma», contaba Gregorio Corrochano en la crónica de ABC.

Y añadía el crítico abecedario: «Salió el quinto toro, tan certero como suelen ser todos los toros cornicortos, y sin recargar, sin llegar apenas a los caballos pues fue el menos bravo, mató tantos como varas tomó . Joselito me indicó con el gesto que el toro no le gustaba, yo le contesté que a mí tampoco me agradaba... Uno de tantos comentarios mudos como Joselito y yo hacíamos en las corridas. Más tarde le indiqué que el toro era burriciego , él me dijo que el toro había perdido la vista en los caballos. Y salió a matar. El toro se defendía y estaba bronco...»

Y llegó la cornada, la cornada al torero del que decían que parecía que lo había parido una vaca.

«Bailaor» es uno de esos nombres malditos, como «Avispado», «Barbudo» o «Burlero», toros con la muerte escrita en sus pitones.