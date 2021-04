Antonio Ferrera renuncia a Vistalegre al «no satisfacer la adecuada prestación que pretendía y esperaba» Estaba anunciado el 20 de mayo

«Ante la imposibilidad organizativa por parte de la empresa para satisfacer la adecuada prestación que pretendía y esperaba, he tomado la decisión firme de declinar mi asistencia. Por lo tanto mi participación el jueves 20 de mayo de 2021, al no cumplirse las expectativas artísticas en tiempo y forma». Así dice el escueto comunicado de Antonio Ferrera para anunciar que no estará presente en la Feria de San Isidro de Vistalegre.

Se confirma de este modo el rumor que circulaba en los mentideros taurinos, en los que se aseguraba que al matador extremeño no le había agradado el trato recibido, ni tanto por el cartel ni por los honorarios. Estaba anunciado el 20 de mayo la corrida de Hermanos García Jiménez para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.