Aarón Palacio, aldabonazo de ilusión y torería a las orillas del Ebro

Tarde redonda la del aragonés Aarón Palacio en la Ribera. Tres orejas en el esportón y la dimensión de futuro de un torero que junto a un afán juvenil, a una torería innata, dejó sobre la arena riojana la profundidad, el temple y ... el poder de su mano izquierda ante la imponente embestida de un toro de Fuente Ymbro de alta nota.

Los naturales al sexto, primero abierto el compás, muy metido con el toro y dibujando un trazo sin fin, fueron el preludio de una serie final de frente a pies juntos, un deleite y la cima de una tarde que apuntala la proyección del joven cincovillés.

Aarón venía de una alternativa de lujo y feliz en Nimes, y desde que se abrió de capote ante el tercero trasmitió al público un toreo pleno de ilusión. Grácil el chaval con el capote y sin desaprovechar ni una sola embestida con la muleta. Todo muy ligado, más abundante a derechas, pero siempre con ese aire fresco de quien anda sobrado de oficio y de recursos. Aunque demasiado confiado cuando el de Fuente Ymbro, con la espada hundida y a punto de doblar, le pegó un arreón que se lo llevó por delante con un fuerte golpe en la cara, aparatoso por la sangre.

Noticia Relacionada Tres mujeres en el ruedo: un insólito paseíllo Alicia P. Velarde Por primera vez en la Feria de Salamanca tres toreras soñaron con la grandeza de la Fiesta en un mundo de hombres: «Nadie nos lo impide»

Lejos de hacerle mella el golpe, pareció darle alas. Tres faroles de rodillas con el capote al que cerró plaza, y tras un comienzo de hinojos con la muleta, llegaron tandas con una hondura que no se vislumbraba. Rebozado de toro, ligados los muletazos, todos rematados muy atrás. Los naturales ya están descritos, ahí, a las orillas del Ebro con aroma que las aguas llevaron hasta El Pilar. Todo con la dimensión de una cota en la que no es fácil mantenerse. Ese es su reto, que en su primera corrida en España como matador de toros dijo que venía para quedarse. Y bien alto.

Diego San Román en La Ribera EMILIO MÉNDEZ

Abría el cartel de debutantes el mexicano Diego San Román que derrochó valor en dos faenas llenas de entrega y con series a derechas de mano baja y muletazos largos. Dispuesto con el primero, suavón, y muy asentado ante el cuarto, de excelentes embestidas, enturbiadas por los amagos de rajarse. San Román no volvió nunca la cara entre el favor del público que le agradeció el esfuerzo.

El riojano Fabio Jiménez se presentaba ante los paisanos y se mostró pulcro con dos toros que le dejaron estar. Humillando y tan noble como corto en sus embestidas el segundo, y rajado sin maldad el quinto. Con los dos apuntó detalles sin cruzar el Rubicón, lo que tantas veces marca el sí o el no.