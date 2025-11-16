Suscríbete a
Tom Gauld: «Las tiras cómicas son el refugio más alegre contra un mundo en crisis»

El prestigioso historietista escocés presenta 'Física para gatos' (Salamandra graphic), una colección de las viñetas dedicadas a la ciencia que publica en la revista 'New Scientist'

«Los escritores no tienen más sentido del humor que los científicos»

Una de las viñetas de Tom Gauld
Una de las viñetas de Tom Gauld Tom Gauld

Carlos Sala

Barcelona

Dos partículas salen de un colisionador de partículas llenas de moratones y todavía doloridos les hacen una encuesta para que valoren la experiencia. Una versión avanzada de una máquina de Inteligencia Artificial ha superado la primera fase de desarrollo y ahora ya tiene la ... autonomía de una adolescente. El problema es que se niega a salir de su cuarto y dice que odia el mundo. Además, un científico nos ofrece elegir entre una de estas pastillas. Como en 'Matrix', la roja nos abrirá la mente y nos descubrirá la verdad del mundo. La azul, nos devolverá a una ignorancia dichosa y no recordaremos nada. Pero la amarilla, la amarilla nos hará ver fantasmas y hablar con animales. ¿Cuál escogerías?

