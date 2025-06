El Théâtre Poche de Montparnasse

En el número 15 de la Rue de la Gaîté, una pequeña calle que cruza el Boulevard de Montparnasse, funciona El Théâtre Poche. Fundado en 1973 por el intelectual Philippe Thesson y actualmente gestionado por su hija Stéphanie Tesson, este lugar se caracteriza ... por su enfoque innovador y la búsqueda de un teatro experimental. Lo que en un momento pretendía desafiar las convenciones de los grandes teatros comerciales de la época, se ha mantenido como un lugar de combate. Sí, de combate. Porque la cultura, si no propone conflicto, es adorno.

El Théâtre Poche es un espacio pequeño, íntimo y acogedor, diseñado para fomentar una relación más directa entre el público y los actores. Ahí es posible ver desde una conferencia hasta una obra de Chejov. Su nombre (que en francés significa «bolsillo») refleja esa intención. Su repertorio comenzó apostando por la vanguardia, e incluso hoy, cincuenta años desde su fundación, el Poche obedece al espíritu de Thesson, un hombre que entendió el teatro como la representación más directa de la vida: un espacio de tensiones y conflictos humanos, los mismos que el intelectual asumió a lo largo de su vida.

En Thesson lo político forja lo cultural y viceversa. Su obra, y sobre todo este teatro, lo demuestran. Comenzó como redactor en jefe de 'Combat' (1960–1974), un periódico nacido de la resistencia francesa. En 1974, fundó 'Le Quotidien de Paris', un diario liberal que se destacó por su enfoque polémico y su oposición al gobierno socialista de François Mitterrand. Durante su dirección, el periódico se convirtió en una plataforma para voces críticas y provocadoras.

Philippe Thesson entendió el Théâtre Poche no como una excepción a su participación en la discusión ciudadana, sino como un escenario más de su pensamiento y acción. En sí mismo, es un laboratorio en funcionamiento. Su importancia es orgánica y la continuación del proyecto una contestación. En el número 15 de la Rue de la Gaîté. En el corazón del Montparnasse de Ionesco y Beckett, el Théâtre Poche es u lugar al que conviene regresar para no olvidar que la cultura, si no propone conflicto, es adorno.