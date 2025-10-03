'Wicked', un cuento de hadas oscuro pero optimista

'Wicked' es un verdadero fenómeno del teatro musical de nuestros días. Estrenada en Broadway en 2003, sigue todavía allí en cartel, y lo han visto cerca de trece millones de espectadores; se han presentado más de una veintena de producciones en todo el ... mundo, y ahora llega a España por vez primera, aprovechando la estela de la versión cinematográfica. El compositor de la obra, Stephen Schwartz -una leyenda del teatro musical-, hablaba de que el momento del estreno -dos años después del traumático 11-S- había influido, junto con la historia que se cuenta en la obra, a convertirla en un fenómeno.

Pero toca hablar de las virtudes intrínsecas del espectáculo, basado en la novela de Gregory Maguire 'Memorias de una bruja mala' ('Wicked' se traduce como 'Malvada'). Precuela de 'El mago de Oz', cuenta la historia de una amistad singular entre dos mujeres muy distintas. El trato al diferente, su supervivencia en un mundo hostil, late en esta fábula recubierta de la apariencia de un oscuro -pero optimista- cuento de hadas. Sus personajes tienen carácter y definición (especialmente las dos protagonistas, Elphaba y Glinda), no son dibujos animados, y eso lo ha sabido subrayar la dirección de David Serrano.

Stephen Schwartz demuestra en su partitura su inspiración, su dramaticidad y su habilidad para dibujar melodías que se agarran al oído del espectador, como 'Popular' o, sobre todo, la canción estrella del musical, 'Defying Gravity' (traducida aquí como 'Desafiando la gravedad'), que ha trascendido el escenario y se ha convertido en un verdadero himno, y que cierra el primer acto del espectáculo. El número pierde sin embargo algo del efecto en esta producción por una presencia orquestal más débil de lo que sería deseable.

El montaje que dirige David Serrano es impecable, aunque se haya renunciado a buena parte de los efectos especiales y mágicos de otras producciones y que enriquecen esas puestas en escena. Pero tanto la escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda como el vestuario de Antonio Belart y la iluminación de Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos son espléndidos y dan empaque y altura al escenario. Pero el gran activo de este 'Wicked' es su reparto, que vuelve a subrayar lo mucho que ha crecido el teatro musical en España en los últimos años (es probable que en 2003, cuando se estrenó este título, hubiera sido difícil encontrar un reparto completo de garantías). Cristina Llorente y Cristina Picos son una magnífica pareja protagonista, aquella con una extraordinaria vis cómica y ésta con la severidad que exige el personaje, y las dos grandes cantantes. Y hay que destacar la jerarquía de Guadalupe Lancho y Javier Ibarz, así como la precisión de Lydia Fairén.