'Victoria', o como gestionar las 'malas decisiones' de los hijos adolescentes

Amparo Larrañaga protagoniza la nueva comedia de Cristina Clemente y Marc Angelet, que se estrena este viernes en el Teatro Fígaro

Amparo Larrañaga: «Estoy más nerviosa que el día del estreno, porque no me enfrento al público, sino a mí misma»

Amparo Larrañaga
Amparo Larrañaga David Ruano
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

¡Qué suerte haber elegido hacer teatro!, se adelanta a decir Amparo Larrañaga mientras se maquilla delante del espejo del Teatro Fígaro. Allí la actriz, miembro de una ilustre saga de nuestra escena, estrenó en 1983, con solo veinte años, 'El día de Gloria ... ', y a él volvió en varias ocasiones. Lleva cuarenta y siete años de carrera, y la escena sigue siendo su vida.

