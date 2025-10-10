'La verdadera historia de Ricardo III': Shakespeare según Calixto Bieito

William Shakespeare hizo de su protagonista en la tragedia 'Ricardo III' un paradigma de la maldad. Es, con toda seguridad, uno de los grandes villanos de la historia del teatro universal -Miguel del Arco, que llevó la obra a escena en 2019 ... , decía que era el mal absoluto y que no había ninguna luz en él-. Calixto Bieito, que ha transitado con mucha frecuencia por el universo de William Shakespeare, asegura que no tenía intención de abordar esta tragedia y que fue el impulso del actor argentino Joaquín Furriel y la posibilidad de trabajar de nuevo con él -fue Segismundo en 'La vida es sueño' que montó en Buenos Aires el director español- lo que le movió a afrontar la obra.

No es difícil sentirse fascinado por Furriel, un actor poderoso, dominador de su cuerpo y su voz, magnético y poliédrico, que hace de su Ricardo III un personaje tan odioso como fascinante, y que bordea lo histriónico en más de una ocasión. Calixto Bieito no es 'amable' con él; le exige un esfuerzo físico y emocional portentoso, y Furriel sale airoso de la prueba, lo mismo que los nueve actores del Teatro General San Martín que le acompañan, aunque el diapasón de sus actuaciones sea altísimo.

Y es que la versión de Calixto Bieito es furiosa, rabiosa, tensa, agresiva en ocasiones. En ella se exprime el zumo de la historia que Shakespeare contó -probablemente muy alejada de la realidad- para centrarse en la historia del protagonista, que es también la historia de un hombre cruel, despiadado, que en su escalada hacia el poder no contempla obstáculos, ni siquiera familiares. El punto de partida de Bieito es el hallazgo, hace algo más de una década, de los restos de 'Ricardo III' bajo un aparcamiento público en Leicester. Eso le permite establecer una dramaturgia en la que intenta profundizar en el personaje, que se muestra finalmente, como decía Miguel del Arco, como el mal absoluto, y que muere en este montaje a manos de unos niños, en una escena final que nada parece tener que ver con el resto del montaje.