'La verdadera historia de Ricardo III': Shakespeare según Calixto Bieito

No es difícil sentirse fascinado por Furriel, un actor poderoso, dominador de su cuerpo y su voz, magnético y poliédrico, que hace de su Ricardo III un personaje tan odioso como fascinante

Desvelan nuevos datos sobre los restos arqueológicos del Rey Ricardo III

Joaquín Furriel, en un momento de la obra
Joaquín Furriel, en un momento de la obra Carlos Furman
Julio Bravo

'La verdadera historia de Ricardo III'

    Sobre 'Ricardo III', de William Shakespeare
  • Traducción Lautaro Vilo
  • Dramaturgia Adrià Reixach
  • Dirección general Calixto Bieito
  • Escenografía Barbora Horáková Joly
  • Vestuario Paula Klein
  • Iluminación Calixto Bieito, Omar San Cristóbal
  • Sonido Miguel Álvarez
  • Vídeo Adrià Reixach
  • Intérpretes Joaquín Furriel, Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Ivan Moschner, Luis 'Luisón' Herrera y Silvina Sabater
  • Lugar Teatros del Canal, Madrid

William Shakespeare hizo de su protagonista en la tragedia 'Ricardo III' un paradigma de la maldad. Es, con toda seguridad, uno de los grandes villanos de la historia del teatro universal -Miguel del Arco, que llevó la obra a escena en 2019 ... , decía que era el mal absoluto y que no había ninguna luz en él-. Calixto Bieito, que ha transitado con mucha frecuencia por el universo de William Shakespeare, asegura que no tenía intención de abordar esta tragedia y que fue el impulso del actor argentino Joaquín Furriel y la posibilidad de trabajar de nuevo con él -fue Segismundo en 'La vida es sueño' que montó en Buenos Aires el director español- lo que le movió a afrontar la obra.

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

